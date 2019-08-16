強勁零售數據支撐美股 標普、道瓊指數收漲

2019-08-16 06:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周四回穩，主因零售銷售數據樂觀，緩解投資人對經濟成長可能陷入衰退的疑慮。

道瓊工業指數上漲99.97點或0.39%，漲至25,579.39點；標普500指數上漲7點或0.25%，報2,847.6點；那斯達克指數下跌7.32點或0.09%，跌至7,766.62點。

美國消費者支出數據強勁，但美國公債殖利率下滑，多空交錯讓投資人舉棋不定。Wells Fargo Wealth and Investment Management投資長Darrell Cronk表示：「市場正在個消化利率走低和殖利率倒掛，交易量下降，漲跌幅度不會太大。美國經濟數據好轉，有助於緩解投資人疑慮。」

全球最大零售商沃爾瑪第2季財報優於預期，並上調了全年獲利預估，股價上漲6.1%，並緩解市場對消費者需求轉弱的擔憂。美國商務部公布的數據顯示，在美國經濟中占比約70%的消費者支出7月全面上揚，優於預估，進一步緩解疑慮。

其他經濟數據並不樂觀。美國聯準會（Fed）公布的數據顯示，7月製造業生產降幅大於預期，而上周初領失業救濟金人數則高預估。

貿易緊張局勢也拖累美國30年期公債殖利率跌至紀錄新低，10年期公債殖利率觸及三年低點。

美中貿易關係持續緊繃，中國矢言反擊美國最新關稅措施，美國總統川普則表示，任何貿易協議都必須滿足美方的條件。近幾個月來美中貿易戰持續升級並衝擊經濟，困擾全球市場，並拖累一些公司的財報。

思科面臨關稅壓力，在華銷售下降25%，銷售和營收展望也不如預期，股價周四重挫8.6%，拖累那斯達克指數小幅收跌。

百貨商店運營商JC Penney股價上漲2.2%，該公司上季虧損低於分析師預期。