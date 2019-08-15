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馬多夫案揭發人指控：GE涉及「比恩龍更大」會計詐欺

2019-08-15 23:37經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

彭博資訊和BusinessInsider網站報導，馬多夫龐氏騙局（Madoff Pionzi）揭發人指控，奇異公司（GE）粉飾帳目，涉及的會計詐欺罪行「比恩龍（Enron）案和世界通訊（WorldCom）案加起來還要大」。此消息傳出，奇異股價15日早盤暴跌逾8%，但奇異公司聲稱這項指控「毫無根據」。

當年揭發美國基金經理人馬多夫（Bernie Madoff）從事龐氏騙局的馬克波洛斯（Harry Markopolos）說，奇異公司低報旗下保險部門的負債，而且在油氣服務公司Baker Hughes的投資也未交代清楚。

馬克波洛斯15日發表厚達175頁的報告，內文指控奇異公司多年來透過詐欺、經常性地變更財報格式、和隱匿為數眾多的成本，來遮掩財務問題。刊登他這份報告的網站形容奇異的行徑有如「恩龍式的商業手段，讓奇異瀕臨無力償債的邊緣」。

他在報告中宣稱：「這是我會計詐欺團隊過去九年來處理的第九件保險詐欺案，而且此案規模比恩龍案和世界通訊案加起來還要大得多。」2001年美國爆發恩龍主管利用會計漏洞浮報盈餘的醜聞，最後導致這家總部在休士頓的能源巨人破產，數月後電信巨人世界通訊公司也爆發會計作帳醜聞。

奇異股價15日在紐約早盤一度暴跌8.3%，跌到每股8.28美元。在此之前，該股今年來上漲約15%。

馬克波洛斯領導的會計師團隊宣稱，已經發現總值380億美元的詐欺案，並稱數字「只是冰山一角」。

報告說：「GE過去十年來一直從事會計詐欺，手法包括只對旗下事業單位提供第一行的營收和最末一行的獲利數據，並且靠省略掉銷貨成本、銷售及行政開支（SG&A）、研發（R&D）和企業成本分攤閃躲。」

馬克波洛斯團隊聚焦於奇異的長期照護保險事業。透過參照奇異在這領域的競爭同業資料，指控奇異藉由不實的財報，對投資人隱匿龐大虧損。馬克波洛斯也指控奇異旗下的油氣部門，Baker Hughes，從事「不道德的會計行為」。

奇異則在15日發布聲明，表示馬克波洛斯的指控「既嚴重且無事實根據」，並駁斥他對奇異保險及油氣事業的指控不實，還強調奇異集團目前的「流動性處境強而穩固」。

奇異發言人對Business Insider表示，馬克波洛斯的指控「毫無根據 」，並強調奇異勵行最高水準的誠信原則，並力挺已發布的財報。

馬克波洛斯是會計專家，當年因揭發馬多夫案而聲名大噪。

詐欺保險醜聞

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