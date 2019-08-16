巴菲特Q2大買亞馬遜股

2019-08-16 02:58 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



最新申報資料顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire）第2季大幅增持亞馬遜（Amazon）股票並小幅加碼銀行股，投資大戶索羅斯名下基金則敲進Google母公司字母（Alphabet），並且加碼投資消費必需品類股。

波克夏14日在呈交證管會（SEC）的申報文件中揭示，截至6月底止，波克夏共持有53.73萬股亞馬遜股票，比第1季末增加11%，如今這些持股大約值9.5億美元。

蘋果持股數沒有變動，占投資組合總資產的24%，就市值論仍是波克夏最大持股。

上季波克夏也加碼大型銀行股，美國銀行（BofA）持股增加3.5% ，美國合眾銀行（US Bancorp）增持2.4%。富國銀行和摩根大通持股不變。波克夏如今總計持有價值近1,000億美元的金融服務股票，占投資組合市值比重約20%。

波克夏上季另減持Charter通訊持股5%，並出清原先在石膏板公司USG持有的3,900萬股。

索羅斯基金管理公司上季更大幅調整持股，買進價值7.12億美元的Google母公司字母股票，也敲進eBay、賽門鐵克及Slack的股票。在其他科技股部分，索羅斯基金管理公司則出清奧多比、邁威爾的持股。

索羅斯基金上季另買進藥廠愛力根（Allergan）與今融業者威士卡（Visa）公司的股票，並且出清康凱斯特與邦吉（Bunge）的持股，同時把投資的消費必需品業者增加到八家。

此外，億萬富豪投資人艾克曼（William Ackman）的潘興廣場資本管理公司（Pershing Square），上季也買進350萬股波克夏股票，在第2季末的價值約7.48億美元，以實際行動展現他對「偶像」巴菲特的崇拜；艾克曼已不斷說明巴菲特對他職涯的重要影響。