東南亞青睞低價機 中國手機搶占六成市場 iPhone哭哭

2019-08-15 23:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



蘋果iPhone在東南亞市場面臨低價位手機的激烈競爭。研究機構指出，中國的手機品牌上季出貨量占該區的62%。

研調機構Canalys彙整出東南亞出貨前五名的手機品牌，三星以年增5.5%至770萬支奪得第一，Oppo年增49%至730萬支居第二，Vivo同期為410萬支，小米以370萬支取代華為，中國新進品牌Realme則以160萬支擠進第五名。蘋果及華為皆不在前五名榜上。

Oppo、Vivo、Xiaomi、Realme及華為等中國品牌上季在東南亞的出貨量總計1,900萬支，在該區市占率從去年同期的50%上升到62%。

東南亞手機市場上季總出貨量年增2%至3,070萬支，扭轉過去數季萎縮的頹勢，表現也優於中國及亞洲其他市場。

蘋果的主要問題依舊是難以和為數眾多的低價位手機較勁，這些手機售價往往只占iPhone旗艦手機的一小部分。Canalys分析師Matthew Xie說：「低於200美元的機型占東南亞上季手機出貨量的75%，反映東南亞市場青睞中低價位手機，而這個價位帶的消費者對品牌忠誠度較低。」