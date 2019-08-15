美股可逢低買進？ 瑞銀：這種操作策略失靈了

2019-08-15 22:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美股牛市奔馳這麼多年來，「逢低買進」向來是投資報酬佳的操作策略，但瑞銀（UBS）分析師認為，現在情況恐怕已改觀。

財經新聞網站MarketWatch報導，瑞銀策略師特拉漢（Francois Trahan）與布萊克曼（Samuel Blackman）本周表示，最近的採購經理人指數（PMI）顯示，經濟景氣變差已造成市場氣氛起了變化，也使「逢低買進」的策略逐漸失靈。

這兩位策略師在13日發布的致客戶報告中寫道：「在諸多領先指標都在加速的環境下，股市若回檔修正，對投資人是個機會，而『逢低買進』可獲得報酬。對照下，今天的環境是PMI已降到勉強高於50（景氣榮枯分界線），利率也傾向進一步下滑，通常會導致逢低承接的提議失靈。」

PMI是以訪調結果為基礎的經濟指標，用來衡量民間企業景氣。在美國，供給管理協會（ISM）的製造業指數及其次指數（例如新訂單），都備受市場矚目，投資人可從中觀察經濟展望的線索。指數高於50，顯示景氣仍在擴張；低於50則顯示景氣萎縮。

近日美國股市籠罩在經濟衰退陰影下。道瓊工業指數14日暴跌800點，就是反映投資人對衰退將至的恐懼，因為美國10年期公債殖利率跌到低於2年期殖利率，而這種殖利率曲線「倒掛」現象長久 來被華爾街視為一種經濟衰退的領先指標。

特拉漢與布萊克曼說，歷史顯示，在1974年以降的九波完整經濟景氣循環中，「逢低買進」策略效果最好的時候，是發生在PMI這類經濟領先指標顯示景氣正在加速時，因為在這種時期市場勇於「承擔風險」（risk-on）；等到PMI觸頂，進入「風險去除」（risk-off）時期，這種策略的執行效果好壞參半；等到PMI跌破50這個榮枯分界線後，市場進入「風險規避」（risk-aversion）時期，那麼「逢低承接」幾乎都成效不彰。

這兩位分析師指出，就風險報酬比而言，「逢低買進」成效最佳的時期是在景氣循環中的「承擔風險」階段，理想情況還伴隨著另外兩項條件，亦即利率水平有利於提高股價本益比，以及企業獲利展望佳。

但特拉漢與布萊克曼警告，如今這三項條件都不復存在，不利投資人「逢低買進」。

他們解釋，這是因為現在不僅景氣循環進入「風險去除」階段，企業獲利展望也已惡化。至於利率，兩位分析師認為對收益率的影響會延遲18個月才會顯現。儘管今年初本益比上揚有理，是受先前收益率下滑的延遲效應所撐起（收益率為本益比的倒數），但「在此之前18個月的利率路徑呈現逐步緊縮（2018年聯準會升息四次），顯示未來數月我們比較可能遭遇本益比收緊，而非擴張」。

綜合研判，這兩位分析師認為，此時「逢低買進」策略的風險報酬率展望「極差」。