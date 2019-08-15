親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美股可逢低買進？ 瑞銀：這種操作策略失靈了

2019-08-15 22:46經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美股牛市奔馳這麼多年來，「逢低買進」向來是投資報酬佳的操作策略，但瑞銀（UBS）分析師認為，現在情況恐怕已改觀。

財經新聞網站MarketWatch報導，瑞銀策略師特拉漢（Francois Trahan）與布萊克曼（Samuel Blackman）本周表示，最近的採購經理人指數（PMI）顯示，經濟景氣變差已造成市場氣氛起了變化，也使「逢低買進」的策略逐漸失靈。

這兩位策略師在13日發布的致客戶報告中寫道：「在諸多領先指標都在加速的環境下，股市若回檔修正，對投資人是個機會，而『逢低買進』可獲得報酬。對照下，今天的環境是PMI已降到勉強高於50（景氣榮枯分界線），利率也傾向進一步下滑，通常會導致逢低承接的提議失靈。」

PMI是以訪調結果為基礎的經濟指標，用來衡量民間企業景氣。在美國，供給管理協會（ISM）的製造業指數及其次指數（例如新訂單），都備受市場矚目，投資人可從中觀察經濟展望的線索。指數高於50，顯示景氣仍在擴張；低於50則顯示景氣萎縮。

近日美國股市籠罩在經濟衰退陰影下。道瓊工業指數14日暴跌800點，就是反映投資人對衰退將至的恐懼，因為美國10年期公債殖利率跌到低於2年期殖利率，而這種殖利率曲線「倒掛」現象長久 來被華爾街視為一種經濟衰退的領先指標。

特拉漢與布萊克曼說，歷史顯示，在1974年以降的九波完整經濟景氣循環中，「逢低買進」策略效果最好的時候，是發生在PMI這類經濟領先指標顯示景氣正在加速時，因為在這種時期市場勇於「承擔風險」（risk-on）；等到PMI觸頂，進入「風險去除」（risk-off）時期，這種策略的執行效果好壞參半；等到PMI跌破50這個榮枯分界線後，市場進入「風險規避」（risk-aversion）時期，那麼「逢低承接」幾乎都成效不彰。

這兩位分析師指出，就風險報酬比而言，「逢低買進」成效最佳的時期是在景氣循環中的「承擔風險」階段，理想情況還伴隨著另外兩項條件，亦即利率水平有利於提高股價本益比，以及企業獲利展望佳。

但特拉漢與布萊克曼警告，如今這三項條件都不復存在，不利投資人「逢低買進」。

他們解釋，這是因為現在不僅景氣循環進入「風險去除」階段，企業獲利展望也已惡化。至於利率，兩位分析師認為對收益率的影響會延遲18個月才會顯現。儘管今年初本益比上揚有理，是受先前收益率下滑的延遲效應所撐起（收益率為本益比的倒數），但「在此之前18個月的利率路徑呈現逐步緊縮（2018年聯準會升息四次），顯示未來數月我們比較可能遭遇本益比收緊，而非擴張」。

綜合研判，這兩位分析師認為，此時「逢低買進」策略的風險報酬率展望「極差」。

瑞銀策略師認為，大環境條件已起變化，投資人趁美股下跌逢低買進的操作策略已失靈。美...
瑞銀策略師認為，大環境條件已起變化，投資人趁美股下跌逢低買進的操作策略已失靈。美聯社
分享

PMI聯準會美股

相關新聞

沃爾瑪調高全年獲利預測 早盤股價大漲6%

2019-08-15 21:34

電商蓬勃發展！日本「東京」商辦、倉儲需求量大增

2019-08-15 23:24

東南亞青睞低價機 中國手機搶占六成市場 iPhone哭哭

2019-08-15 23:11

眼裡不只有AI 軟銀願景基金首度投資綠能

2019-08-15 17:45

經濟衰退不遠了？美學者：尚未見其他訊號

2019-08-15 14:45

外送App商機蓬勃 虛擬餐廳拚經濟

2019-08-15 14:36

美股暴跌 川普怪罪聯準會

2019-08-15 14:33

美股暴跌…川普歸咎聯準會遲不降息 撇清貿易戰因素

2019-08-15 14:29

經濟衰退警訊！美歐同步出現 聯準會降息壓力大

2019-08-15 14:18

美股暴跌…投資人反應過度 提早按了恐慌按鈕

2019-08-15 14:11

圖表看懂美債殖利率曲線反轉的意義和影響

2019-08-15 12:15

降息…抵抗經濟景氣萬靈丹？

2019-08-15 12:07

亞馬遜推慈善捐贈 銷售商捐贈比收回成本還低

2019-08-15 11:26

美國30年期公債殖利率創新低！ 史上首度跌穿2%

2019-08-15 10:10

美債殖利率曲線反轉後 衰退什麼時候來？

2019-08-15 08:14

日圓美元上漲 經濟衰退憂疑慮帶動避險需求

2019-08-15 07:33

道瓊指數暴跌800點 殖利率曲線反轉引發經濟衰退疑慮

2019-08-15 07:18

債市現經濟衰退凶兆 美股重挫3％道瓊暴跌800點

2019-08-15 04:34

憂全球經濟衰退 美股重挫逾2%道瓊指數跌666點

2019-08-15 01:12

澳洲拒放棄開採煤炭

2019-08-15 00:17

丹麥負利率房貸 全球首見

2019-08-15 00:16

三大利空...美歐股市重挫

2019-08-15 00:16

全球主要城市商用不動產 大跌

2019-08-15 00:16

巴基斯坦總理突訪克什米爾 聲援爭取自治權利

2019-08-14 23:12

道瓊早盤重挫400點 美債殖利率曲線12年首見正式倒掛

2019-08-14 21:49

全球首見！丹麥銀行推出負利率房貸

2019-08-14 19:48

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

債市現經濟衰退凶兆 美股重挫3％道瓊暴跌800點

2019-08-15 04:34

男嬰喉嚨感染導致四肢發黑 母驚見他左腳自行脫落

2019-08-15 15:19

道瓊指數暴跌800點 殖利率曲線反轉引發經濟衰退疑慮

2019-08-15 07:18

川普轉性愛帥哥？ 選才看顏值 煞到中南海保鑣

2019-08-15 10:00

我們可以做到！文在寅：2045年實現「一個韓國」

2019-08-15 11:32

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14

三大利空...美歐股市重挫

2019-08-15 00:16

美債殖利率曲線反轉後 衰退什麼時候來？

2019-08-15 08:14

寶寶在哪？夫婦痛失新生男嬰 領回棺材驚見「床單包滿垃圾」

2019-08-15 10:21

丹麥負利率房貸 全球首見

2019-08-15 00:16

小護士愛上病患 床上蓋棉純聊天下場超悲劇

2019-08-15 14:47

愛馬仕特製五星包要價近400萬！ 網友狂酸：醜出新高度

2019-08-15 19:51

柯羅莎颱風襲日！超過600航班取消 新幹線減班停駛

2019-08-15 11:07

憂全球經濟衰退 美股重挫逾2%道瓊指數跌666點

2019-08-15 01:12

男子跌倒送醫治療 醫生驚見陰莖長出骨頭

2019-08-15 11:10

澳洲男子曝省錢神招居然是靠漢堡 網友看法兩極

2019-08-15 16:17

德州高溫效應 電價飆漲500倍

2019-08-15 00:17

全球主要城市商用不動產 大跌

2019-08-15 00:16

影／日本JR驚險8分鐘 駕駛邊睡邊開乘客嚇壞

2019-08-15 12:05

影／人類能幫鮭魚洄游？「鮭魚大砲」掀起網路話題

2019-08-15 14:44

金髮妹偷朋友錢被捕 搜身發現下體藏「冰毒+19.5萬現金」

2019-08-15 12:24

經濟學家：川普說貿易戰不影響美國經濟 他錯了

2019-08-15 16:57

美國房貸餘額逾9.4兆美元 超越金融危機的高峰

2019-08-15 18:53

美空軍太空中隊：歐洲亞利安火箭在太空軌道上爆炸

2019-08-15 16:00

犯忌諱！明治神宮繪馬驚見不雅中文 詛咒台獨、港獨

2019-08-15 14:31

美延後對中國電子產品加稅 北京不見退讓跡象

2019-08-15 12:19

沃爾瑪調高全年獲利預測 早盤股價大漲6%

2019-08-15 21:34

美中貿易戰／華為寬限期將屆 全世界剉在等

2019-08-15 14:32

颱風柯羅莎尚未登陸日本已5傷 逾7000人避難

2019-08-15 11:29

影／愛爾蘭少女遊大馬喪命「裸屍睡河邊」死狀可疑

2019-08-15 13:25

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商死因詭譎

2019-08-15 18:38

圖表看懂美債殖利率曲線反轉的意義和影響

2019-08-15 12:15

驗屍報告出爐！愛爾蘭少女裸屍案 死因非性侵

2019-08-15 15:48

尼泊爾新規：想登聖母峰得先至少登過1座尼國高山

2019-08-15 12:06

常用3C又愛用日曬機 女子檢測皮膚嚴重受傷如「泥巴臉」

2019-08-15 16:10

亞洲危機一波波 川普只壁上觀

2019-08-15 00:15

日圓美元上漲 經濟衰退憂疑慮帶動避險需求

2019-08-15 07:33

日男打翻女友高價化妝品 遭懲罰慘變「十八銅人」

2019-08-15 20:09

觀察站／美國劍指華為 勝負未定

2019-08-15 14:32

全球經濟前景引憂 歐美股市同步重挫

2019-08-15 01:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top