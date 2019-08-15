親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

高雄市府宣布 桃源區、那瑪夏區明停班課

達不到年500萬業績？台大25年小吃店傳被迫歇業

沃爾瑪調高全年獲利預測 早盤股價大漲6%

2019-08-15 21:34經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

零售大廠沃爾瑪（Walmart）上季美國同店銷售優於預期，網路及實體店面銷售增加功不可沒，15日早盤股價躍漲逾6%。

根據路孚特（Refinitiv）的IBES數據，上季營收比去年同期增加1.8%至1,304億美元，高於分析師預期的1,301億美元；每股盈餘為1.27美元，優於預期。不計燃料項目的美國同店銷售年增2.8%，高於分析師預期的2.07%；網路銷售則勁增37%，略高於公司預測的35%。

沃爾瑪同時調高全年獲利預測，每股盈餘從原本預估的「下降1-3個百分點」修正為「介於微幅下滑和微幅增加」，這項預測已考量到收購印度電商業者Flipkart所帶來的影響。沃爾瑪先前已締造美國本地營收連續20季成長的紀錄，遙遙領先競爭對手。

不過，沃爾瑪預估全年的國際市場淨銷售成長將介於3%至4%，低於原估的5%。

沃爾瑪財務長畢格斯表示，美國對中國進口產品加徵關稅，導致沃爾瑪部分商品價格上漲，但公司正與供應商協商，並從其他供應基地輪流進貨，設法控制價格上漲的壓力。

畢格斯也說，關稅目前雖未傷害沃爾瑪消費者的需求，但新一輪關稅預計分別在9月和12月上路，屆時可能有更多商品遭殃。沃爾瑪也利用公司規模盡可能壓低價格漲幅，同時降低食品和其他產品的價格。

沃爾瑪上季美國同店銷售優於預期。路透
沃爾瑪上季美國同店銷售優於預期。路透
分享

沃爾瑪電商印度

相關新聞

眼裡不只有AI 軟銀願景基金首度投資綠能

2019-08-15 17:45

經濟衰退不遠了？美學者：尚未見其他訊號

2019-08-15 14:45

外送App商機蓬勃 虛擬餐廳拚經濟

2019-08-15 14:36

美股暴跌 川普怪罪聯準會

2019-08-15 14:33

美股暴跌…川普歸咎聯準會遲不降息 撇清貿易戰因素

2019-08-15 14:29

經濟衰退警訊！美歐同步出現 聯準會降息壓力大

2019-08-15 14:18

美股暴跌…投資人反應過度 提早按了恐慌按鈕

2019-08-15 14:11

圖表看懂美債殖利率曲線反轉的意義和影響

2019-08-15 12:15

降息…抵抗經濟景氣萬靈丹？

2019-08-15 12:07

亞馬遜推慈善捐贈 銷售商捐贈比收回成本還低

2019-08-15 11:26

美國30年期公債殖利率創新低！ 史上首度跌穿2%

2019-08-15 10:10

美債殖利率曲線反轉後 衰退什麼時候來？

2019-08-15 08:14

日圓美元上漲 經濟衰退憂疑慮帶動避險需求

2019-08-15 07:33

道瓊指數暴跌800點 殖利率曲線反轉引發經濟衰退疑慮

2019-08-15 07:18

債市現經濟衰退凶兆 美股重挫3％道瓊暴跌800點

2019-08-15 04:34

憂全球經濟衰退 美股重挫逾2%道瓊指數跌666點

2019-08-15 01:12

澳洲拒放棄開採煤炭

2019-08-15 00:17

丹麥負利率房貸 全球首見

2019-08-15 00:16

三大利空...美歐股市重挫

2019-08-15 00:16

全球主要城市商用不動產 大跌

2019-08-15 00:16

巴基斯坦總理突訪克什米爾 聲援爭取自治權利

2019-08-14 23:12

道瓊早盤重挫400點 美債殖利率曲線12年首見正式倒掛

2019-08-14 21:49

全球首見！丹麥銀行推出負利率房貸

2019-08-14 19:48

僵局難解！日韓副外長沒要談 首爾啟動日移出白名單立法

2019-08-14 18:41

銀行「伏克爾法則」 擬鬆綁

2019-08-14 00:17

美玉米、小麥 產量看增

2019-08-14 00:17

德投資信心 逾七年新低

2019-08-14 00:16

美通膨升溫 「反降息」聲勢增

2019-08-14 00:16

星經濟恐零成長 帶衰東協

2019-08-14 00:15

韓：不會管制DRAM輸日

2019-08-14 00:14

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31
看更多

熱門文章

債市現經濟衰退凶兆 美股重挫3％道瓊暴跌800點

2019-08-15 04:34

道瓊指數暴跌800點 殖利率曲線反轉引發經濟衰退疑慮

2019-08-15 07:18

川普轉性愛帥哥？ 選才看顏值 煞到中南海保鑣

2019-08-15 10:00

我們可以做到！文在寅：2045年實現「一個韓國」

2019-08-15 11:32

三大利空...美歐股市重挫

2019-08-15 00:16

男嬰喉嚨感染導致四肢發黑 母驚見他左腳自行脫落

2019-08-15 15:19

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14

美債殖利率曲線反轉後 衰退什麼時候來？

2019-08-15 08:14

丹麥負利率房貸 全球首見

2019-08-15 00:16

寶寶在哪？夫婦痛失新生男嬰 領回棺材驚見「床單包滿垃圾」

2019-08-15 10:21

小護士愛上病患 床上蓋棉純聊天下場超悲劇

2019-08-15 14:47

柯羅莎颱風襲日！超過600航班取消 新幹線減班停駛

2019-08-15 11:07

憂全球經濟衰退 美股重挫逾2%道瓊指數跌666點

2019-08-15 01:12

男子跌倒送醫治療 醫生驚見陰莖長出骨頭

2019-08-15 11:10

巴西總統驚人呼籲：兩天排便一次 環保救地球

2019-08-14 22:19

澳洲男子曝省錢神招居然是靠漢堡 網友看法兩極

2019-08-15 16:17

德州高溫效應 電價飆漲500倍

2019-08-15 00:17

全球主要城市商用不動產 大跌

2019-08-15 00:16

愛馬仕特製五星包要價近400萬！ 網友狂酸：醜出新高度

2019-08-15 19:51

影／日本JR驚險8分鐘 駕駛邊睡邊開乘客嚇壞

2019-08-15 12:05

金髮妹偷朋友錢被捕 搜身發現下體藏「冰毒+19.5萬現金」

2019-08-15 12:24

影／人類能幫鮭魚洄游？「鮭魚大砲」掀起網路話題

2019-08-15 14:44

愛爾蘭少女命喪馬來西亞 驗屍報告難產

2019-08-14 22:52

美空軍太空中隊：歐洲亞利安火箭在太空軌道上爆炸

2019-08-15 16:00

犯忌諱！明治神宮繪馬驚見不雅中文 詛咒台獨、港獨

2019-08-15 14:31

這五大經濟體瀕臨或已陷衰退

2019-08-14 23:23

經濟學家：川普說貿易戰不影響美國經濟 他錯了

2019-08-15 16:57

美延後對中國電子產品加稅 北京不見退讓跡象

2019-08-15 12:19

美國房貸餘額逾9.4兆美元 超越金融危機的高峰

2019-08-15 18:53

颱風柯羅莎尚未登陸日本已5傷 逾7000人避難

2019-08-15 11:29

影／愛爾蘭少女遊大馬喪命「裸屍睡河邊」死狀可疑

2019-08-15 13:25

華爾街日報：華為技術人員 幫助非洲執政者監視政敵

2019-08-14 23:25

美中貿易戰／華為寬限期將屆 全世界剉在等

2019-08-15 14:32

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商死因詭譎

2019-08-15 18:38

圖表看懂美債殖利率曲線反轉的意義和影響

2019-08-15 12:15

尼泊爾新規：想登聖母峰得先至少登過1座尼國高山

2019-08-15 12:06

驗屍報告出爐！愛爾蘭少女裸屍案 死因非性侵

2019-08-15 15:48

亞洲危機一波波 川普只壁上觀

2019-08-15 00:15

日圓美元上漲 經濟衰退憂疑慮帶動避險需求

2019-08-15 07:33

常用3C又愛用日曬機 女子檢測皮膚嚴重受傷如「泥巴臉」

2019-08-15 16:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top