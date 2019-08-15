沃爾瑪調高全年獲利預測 早盤股價大漲6%

2019-08-15 21:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



零售大廠沃爾瑪（Walmart）上季美國同店銷售優於預期，網路及實體店面銷售增加功不可沒，15日早盤股價躍漲逾6%。

根據路孚特（Refinitiv）的IBES數據，上季營收比去年同期增加1.8%至1,304億美元，高於分析師預期的1,301億美元；每股盈餘為1.27美元，優於預期。不計燃料項目的美國同店銷售年增2.8%，高於分析師預期的2.07%；網路銷售則勁增37%，略高於公司預測的35%。

沃爾瑪同時調高全年獲利預測，每股盈餘從原本預估的「下降1-3個百分點」修正為「介於微幅下滑和微幅增加」，這項預測已考量到收購印度電商業者Flipkart所帶來的影響。沃爾瑪先前已締造美國本地營收連續20季成長的紀錄，遙遙領先競爭對手。

不過，沃爾瑪預估全年的國際市場淨銷售成長將介於3%至4%，低於原估的5%。

沃爾瑪財務長畢格斯表示，美國對中國進口產品加徵關稅，導致沃爾瑪部分商品價格上漲，但公司正與供應商協商，並從其他供應基地輪流進貨，設法控制價格上漲的壓力。