美國7月零售銷售增幅為3月來最大 比預期強

2019-08-15 20:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國商務部15日公布，美國7月零售銷售勁增0.7%，增幅優於經濟學家預期的0.3%，網購支出擴增是一大驅動力，抵銷汽車買氣下滑的影響，整體而言顯示美國消費者支出持續支撐景氣擴張。

不過，6月零售銷售數據下修，從原先公布的增加0.4%修正為增加0.3%。

分析師認為，最新零售銷售數據不至於改變市場對聯準會（Fed）下月可能進一步降利率的預期，因為美中貿易緊張關係尚未化解，海外經濟成長又減緩，仍使美國經濟前景蒙上陰影。