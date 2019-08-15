美國房貸餘額逾9.4兆美元 超越金融危機的高峰

2019-08-15 18:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



華爾街日報報導，美國第2季房貸債務已超越2008年金融海嘯的高點，締造歷史紀錄。

紐約聯邦準備銀行13日公布，美國上季抵押貸款餘額增加1,620億美元、為9.406兆美元，超越2008年第3季的9.294兆美元。

房屋貸款是家庭債務的首要來源；包含申請再融資（借新還舊）在內的房貸手續費在上季增加1,300億美元，攀抵4,740億美元，這是未經通膨調整的名目數據。

摩根大通首席美國經濟研究員斐洛利（Michael Feroli）表示，占家庭債務比重最高的房貸市場目前看起來依然非常健壯，也說家庭債務雖增加，但家庭所得也已提高。這筆貸款債務日積月累，在上季達到金額超越金融海嘯高峰的里程碑。

美國房貸自2008年高峰以來已減少約15%，到2013年第2季降至最低點，但此後開始緩慢爬升；家庭總債務也自2013中起持續增加，上季金額增加1.4%至13.86兆美元，為連續第20季增加。

但今年的家庭債務身處的背景與11年前不同，例如目前的放貸標準趨嚴和拖欠債務減少。上季30年期房貸利率大幅下滑，提高了借貸者申請貸款或再融資的誘因；30年期抵押貸款平均固定利率在5月跌破4%，為去年初以來首見。

正大聯合會計師事務所（Grant Thornton）首席經濟學家Diane Swonk表示，「更耐人尋味的是，若觀察還款與收入的比率，會發現我們的債務並沒有增加」。

美國房地產市場長期因為低供給和高房價遭受打擊；房價在2016年9月達到名目高峰，此後持續上漲。

除了高房價因素，房屋所有權人將名下房地產再融資以籌措資金，可能是貸款餘額持續增加的另一項原因。產業研究機構Inside Mortgage Finance執行長塞卡拉表示，在上季的新申請貸款中，再融資案約占半數。

塞卡拉認為，這個現象顯示房市正迎來一波迷你再融資熱潮。去年利率開始升高時，再融資約占新申請貸款的30%，如今比率上升。

美國房貸巨擘房地美（Freddie Mac）表示，上季申請再融資並提領現金的借貸者，其屋主權益預估損失175億美元，比去年同期擴大21億美元；2006年第2季經濟衰退前的屋主權益損失最慘重，損失金額為840億美元。

房地美首席經濟學家Sam Khater表示，「美國房屋所有權人目前以非常謹慎的態度在計算房屋資產淨值」。

雖然房貸目前仍是家庭借貸的首要來源，但隨著2000年代晚期車貸和學貸在家庭債務的占比提高，房貸的占比持續降低。