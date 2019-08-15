親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國民黨高市黨部決議開除楊秋興 楊將宣布退黨

美空軍太空中隊：歐洲亞利安火箭在太空軌道上爆炸

2019-08-15 16:00聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

俄羅斯衛星通訊社15日報導，美國空軍的外太空管理中隊表示，由法國太空中心研發的「亞利安四號」（Ariane 4）火箭的第三節上月22日在太空軌道上爆炸，美空軍外太空監控服務觀測到7枚碎片。

美國空軍指出，亞利安4號是自己爆炸，並未和其他物體碰撞。由於研發出載重量更高的亞利安5號，亞利安4號火箭已被淘汰，最後一次發射是2003年。

美國空軍表示，歐洲的亞利安火箭4號上月在太空軌道爆炸，圖為2002年該型火箭在法...
美國空軍表示，歐洲的亞利安火箭4號上月在太空軌道爆炸，圖為2002年該型火箭在法屬圭亞納、歐洲太空總署的發射台上。 路透
分享

太空空軍火箭

相關新聞

驗屍報告出爐！愛爾蘭少女裸屍案 死因非性侵

2019-08-15 15:48

影／愛爾蘭少女遊大馬喪命「裸屍睡河邊」死狀可疑

2019-08-15 13:25

日本青森縣規模5.4有感地震 無海嘯威脅

2019-08-15 14:23

警告美國！俄戰機飛遠東 朝促勿在韓部署中程飛彈

2019-08-15 14:16

分離派不撤免談 葉門政府態度強硬

2019-08-15 14:12

颱風柯羅莎襲日14傷 預計傍晚登陸西日本

2019-08-15 13:56

義大利聯合政府瀕臨崩盤！82歲前總理逮到機會想東山再起

2019-08-15 13:29

香港鎮壓示威者子彈配備 美企仍照賣

2019-08-15 13:22

實現一個韓國 文在寅喊2045統一

2019-08-15 12:56

安倍連7年終戰日向靖國神社獻玉串料 未參拜

2019-08-15 12:13

新日皇首次終戰談話 延續父親基調：深切反省

2019-08-15 11:57

我們可以做到！文在寅：2045年實現「一個韓國」

2019-08-15 11:32

颱風柯羅莎尚未登陸日本已5傷 逾7000人避難

2019-08-15 11:29

清真寺血案槍手獄中信發上網 總理：這情況不該發生

2019-08-15 11:18

柯羅莎颱風襲日！超過600航班取消 新幹線減班停駛

2019-08-15 11:07

二戰結束74週年 安倍連7年向靖國神社獻祭祀費

2019-08-15 11:00

阿根廷宣布新經濟措施 發給勞工津貼企業紓困

2019-08-15 09:10

血不濃於人民幣？土耳其搖擺的「維吾爾無力感」

2019-08-15 08:30

慰安婦日 文在寅只出聲未見人

2019-08-15 00:16

華爾街日報：華為技術人員 幫助非洲執政者監視政敵

2019-08-14 23:25

愛爾蘭少女命喪馬來西亞 驗屍報告難產

2019-08-14 22:52

不死鳥貝魯斯柯尼東山再起 填補義大利權力真空

2019-08-14 22:26

北韓警告美國 勿在南韓部署中程飛彈

2019-08-14 21:17

印度南部發布洪水警報 全國豪雨成災釀244死

2019-08-14 18:18

丹麥總理展誠意 向戰後受虐兒童致歉

2019-08-14 17:36

慰安婦紀念日 文在寅誓言為受害者討回公道

2019-08-14 17:22

川普計劃G7峰會先見英國首相強生 冷落其他領袖

2019-08-14 16:40

烏克蘭新政 開放俄政治難民公民權

2019-08-14 15:33

瓜地馬拉準總統：美移民協議需國會批准

2019-08-14 14:24

不干涉亞洲混亂 紐時：美影響力衰退

2019-08-14 14:13

日本新駐韓大使 傳出將由三島由紀夫女婿出任

2019-08-14 13:57

柯羅莎颱風影響 日本新潟飆出40度高溫

2019-08-14 13:20

化解二戰勞工爭議 傳日韓副外長將在關島協商

2019-08-14 12:40

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

道瓊早盤重挫400點 美債殖利率曲線12年首見正式倒掛

2019-08-14 21:49

債市現經濟衰退凶兆 美股重挫3％道瓊暴跌800點

2019-08-15 04:34

24歲女燒成焦屍害慘夫家 14年後「復生」揭駭人真相

2019-08-14 20:52

道瓊指數暴跌800點 殖利率曲線反轉引發經濟衰退疑慮

2019-08-15 07:18

川普轉性愛帥哥？ 選才看顏值 煞到中南海保鑣

2019-08-15 10:00

不聽友勸 男子「榴槤配酒」隔天猝死陳屍涼亭椅上

2019-08-14 22:12

三大利空...美歐股市重挫

2019-08-15 00:16

10歲女童滿臉皺紋似60歲阿嬤 僧侶：業障沒清乾淨

2019-08-14 18:50

我們可以做到！文在寅：2045年實現「一個韓國」

2019-08-15 11:32

美債殖利率曲線反轉後 衰退什麼時候來？

2019-08-15 08:14

丹麥負利率房貸 全球首見

2019-08-15 00:16

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14

全球首見！丹麥銀行推出負利率房貸

2019-08-14 19:48

寶寶在哪？夫婦痛失新生男嬰 領回棺材驚見「床單包滿垃圾」

2019-08-15 10:21

川普批WTO虧待美國 揚言情況沒改善就要退出

2019-08-14 17:24

憂全球經濟衰退 美股重挫逾2%道瓊指數跌666點

2019-08-15 01:12

日本除役「空軍一號」即將出售 售價8.8億元起跳

2019-08-14 19:50

巴西總統驚人呼籲：兩天排便一次 環保救地球

2019-08-14 22:19

男子跌倒送醫治療 醫生驚見陰莖長出骨頭

2019-08-15 11:10

全球主要城市商用不動產 大跌

2019-08-15 00:16

德州高溫效應 電價飆漲500倍

2019-08-15 00:17

柯羅莎颱風襲日！超過600航班取消 新幹線減班停駛

2019-08-15 11:07

影／日本JR驚險8分鐘 駕駛邊睡邊開乘客嚇壞

2019-08-15 12:05

川普對中延後關稅扯耶誕 股市更是主因

2019-08-14 20:17

金髮妹偷朋友錢被捕 搜身發現下體藏「冰毒+19.5萬現金」

2019-08-15 12:24

英美公債殖利率驚現倒掛 美股期指跌幅擴大

2019-08-14 18:37

美延緩陸3000億關稅 時間換取空間

2019-08-14 16:33

小護士愛上病患 床上蓋棉純聊天下場超悲劇

2019-08-15 14:47

愛爾蘭少女命喪馬來西亞 驗屍報告難產

2019-08-14 22:52

這五大經濟體瀕臨或已陷衰退

2019-08-14 23:23

華爾街日報：華為技術人員 幫助非洲執政者監視政敵

2019-08-14 23:25

犯忌諱！明治神宮繪馬驚見不雅中文 詛咒台獨、港獨

2019-08-15 14:31

男嬰喉嚨感染導致四肢發黑 母驚見他左腳自行脫落

2019-08-15 15:19

僵局難解！日韓副外長沒要談 首爾啟動日移出白名單立法

2019-08-14 18:41

颱風柯羅莎尚未登陸日本已5傷 逾7000人避難

2019-08-15 11:29

亞洲危機一波波 川普只壁上觀

2019-08-15 00:15

影／機器人觀音普渡眾生 京都高台寺請祂來鎮寺

2019-08-14 19:30

巨型企鵝化石紐西蘭出土 體型堪比成人

2019-08-14 19:13

日圓美元上漲 經濟衰退憂疑慮帶動避險需求

2019-08-15 07:33

影／愛爾蘭少女遊大馬喪命「裸屍睡河邊」死狀可疑

2019-08-15 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top