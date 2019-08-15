美空軍太空中隊：歐洲亞利安火箭在太空軌道上爆炸

2019-08-15 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



俄羅斯衛星通訊社15日報導，美國空軍的外太空管理中隊表示，由法國太空中心研發的「亞利安四號」（Ariane 4）火箭的第三節上月22日在太空軌道上爆炸，美空軍外太空監控服務觀測到7枚碎片。