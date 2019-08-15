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外送App商機蓬勃 虛擬餐廳拚經濟

2019-08-15 14:36台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

外送App便利兼降低營運成本，對餐飲業跟消費者是雙贏。（photo by Fli...
外送App便利兼降低營運成本，對餐飲業跟消費者是雙贏。（photo by Flickr）
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食物外送App正急速改變餐飲業，甚至重塑人們的飲食習慣！數位時代啟發的這項新營運模式，僅需要做餐的廚房與出餐櫃台，不再需要用餐區跟服務生。包括Uber Eats等知名外送平台，串聯各大小餐飲業者，把食物直接送到消費者手中，是成長潛力耀眼的新興商機，以致近來網路甚至流傳「當外送員超賺！」一派說法。

虛擬餐廳＆幽靈廚房

根據《紐約時報》報導，美國餐飲業約有8630億美元產值，而知名外送服務如Uber Eats、DoorDash與Grubhub等，正快速瓜分這塊市場大餅。當愈多民眾在家訂購食物，而外送服務也愈來愈方便快速，連「餐廳營運」的定義都會本質性變革。

這波變革催生出兩種新餐飲型態：一種是所謂的「虛擬餐廳」，即傳統餐廳的App特製化業務；另一種可稱為「幽靈廚房」，即無零售櫃檯而只做App外送。

「轉型為網路訂餐不盡然是一件壞事，而是大家躍躍欲試的機會。」洛杉磯熟食業者艾利克斯坎特這麼說：「若不使用外送App，你可能會沒戲唱。」Uber等企業引領這波潮流，自2017年起4000多間虛擬餐廳開業，很多都是跟Uber Eats獨家合作。

Uber Eats的北美營運長Janelle Sallenave採大數據分析，找出尚未被滿足的特定餐飲需求，並鼓勵合作的餐飲業者增開虛擬餐廳，迎合潛在需求創造新商機。

外送商機不可限量

根據《Balance Small Business》報導，雖然6成的新餐廳難撐過5年，但2016年美國的熟食消費額首度超越自己煮飯。瑞士銀行預測，食物外送營業額將每年大增2成，而目前全球約350億美元的商機，2030前可望增長十倍至3650億美元！

對消費者而言，外送服務提供了餐飲多樣化選擇，又可嘗試新餐廳，省去電話外送服務的繁瑣溝通，兼顧了便利性跟品質。對虛擬餐廳業者而言，節省服務生跟店租成本外，既不必煩惱翻桌率，又大幅降低開業成本，還能不時嘗試開發新菜單，可與消費者互利共贏。

未來開業者一旦規劃好營業區位、運費、投資報酬率、及行銷策略等因素，便可投入分食這塊外送市場大餅。

【更多精采內容，詳見

Uber餐飲業幽靈

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