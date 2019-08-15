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經濟衰退警訊！美歐同步出現 聯準會降息壓力大

2019-08-15 14:18世界日報 記者張大仁／綜合報導

曲線倒掛，美國吾道不孤。 路透社
曲線倒掛，美國吾道不孤。 路透社
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美國債市出現經濟衰退即將到來的最大警訊，但美國並不孤獨。

兩年期國債殖利率與10年期國債殖利率間的利差開始翻轉，兩年期殖利率自2007年6月以來首次高於指標10年期殖利率。其他部分殖利率曲線已經出現倒掛，但傳統上兩年到10年的利差是市場參與者最關注的。

美國30年期國債殖利率跌至紀錄低點，史上首次觸及2.015%，跌破之前2.08%的紀錄。而在此同時，整個歐洲的殖利率也下跌，德國10年期國債殖利率，更觸及負0.65%的新低。

10年和30年期殖利率曲線的走勢反映出對全球經濟的擔憂，一直在下降。殖利率曲線倒掛向來是個可靠的衰退指標，但它的出現並不一定代表經濟收縮，而且到經濟衰退確實發生前的時間長短也有不同。瑞士信貸數據顯示，自1990年代末以來，倒掛後經濟衰退的平均時間為22個月。

National Alliance分析師布倫納(Andrew Brenner)說，「債市正在厲聲警示經濟衰退。但看看美國市場做了什麼，……歐洲的殖利率曲線全面處於創紀錄的低點，關鍵的重點是德國GDP收縮，而中國的數據疲弱。」德國GDP因出口下跌而萎縮0.1%，中國7月工業產出成長放緩至4.8%，為17年來最低點。兩者都受到貿易戰的影響。

英國殖利率曲線，即兩年期和10年期國債之間的利差也出現倒掛，但布倫納表示，英國債市主要是反映出對英國脫歐的擔憂。

策略師們表示，為了表明經濟衰退，殖利率曲線不能只是在倒掛與否間快速換手，而是需要倒掛相當一段時間才有意義。由於曲線的其他部分已出現倒掛，因此該訊號被視為相當強勁。

目前，聯準會(Fed)正肩負經濟衰退預警的責任，許多投資人擔心聯準會可能會透過緩慢降息，來應對成長的不確定性而出現政策錯誤。

Natixis美洲區首席經濟學者拉沃格納(Joseph LaVorgna)表示，「殖利率曲線並不一定意味著經濟衰退。很多將取決於聯準會。而且正如我所說過的，聯準會已經過度升息，……鮑爾應該採取更積極的行動來應對這種倒掛，越早行動越好。殖利率曲線反轉可能是告訴你距經濟衰退只有八季的時間。」他希望時間能更長一點。

聯準會主席鮑爾表示，聯準會將根據對全球成長緩慢、貿易戰和疲弱通膨的擔憂，隨時準備削減利率。

拉沃格納說，「關鍵在於曲線告訴你，如果沒有聯準會的行動，成長和通膨都將會放緩。它明示了事情的發展方向。」

BMO策略師表示，由於三個月期殖利率高於聯準會上月降息以來的10年期殖利率，市場正在將聯準會視為落後曲線。

布倫納表示，他並不認為美國會陷入衰退，占經濟總量70%的消費數據依然強勁。

聯準會也並不孤單，全球有超過20家中央銀行降息或採取其他寬鬆措施。全球利率降到低點，負收益債券總額達14兆元，驅使全球投資人湧進美國債市對殖利率造成衝擊，也導致國債殖利率下降。殖利率與價格走勢相反。

BMO房價策略師希爾(Jon Hill)表示，「聯準會處境艱難。他們幾乎沒有多少時間解釋為什麼在7月降息。如果核心通膨有所鞏固，那麼他們再進一步降息的可能性就會降低。」本周核心CPI意外上升，「市場仍在爭論是該降息25或50個基點。問題不在是否該降息，而是降息的速度。」

BMO指出，上次兩年期和10年期倒掛時，聯邦基金利率為5.25%。在聯準會7月降息後，該範圍目前為2%至2.25%。

聯準會債市

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