美股暴跌…川普歸咎聯準會遲不降息 撇清貿易戰因素

2019-08-15 14:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合14日電



川普將市場動盪歸咎於聯準會，而非貿易戰 批聯準會主席鮑爾「狀況外」。 法新社 分享 facebook 全球金融市場擔憂美國與中國貿易戰以及美國短期經濟力道而出現動盪，川普總統和白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)14日將股市重挫怪罪給聯準會政策而非貿易戰；川普還批評聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)「狀況外」(clueless)遲不降息。

川普在推特推文表示，聯準會去年四度升息太快，但現在要反轉與砍借貸成本動作又太慢，川普感嘆：「真可惜，換個情況可大賺一筆。」

同天稍早，納瓦羅也告訴「福斯財經網」(Fox Business Network)，央行應該盡快降息兩碼，這麼一來道瓊工業平均指數就能衝到3萬點。

道瓊指數14日收盤下跌800.49點，或3.05%，收25479.42點；其他主要美股指數也崩跌。美國2年期和10年期公債殖利率之差在14日轉為負值，過去美國五次經濟衰退前皆出現這類殖利率曲線「倒掛」(inversion)的情況。

川普一邊抨擊聯準會，一邊捍衛對中國的貿易政策，同時批評鮑爾並怪罪中央銀行。

川普14日在新澤西高爾夫球俱樂部發文表示：「影響幅度太廣，其他國家要對狀況外的鮑爾和聯準會道謝。德國和其他國家都在這場遊戲中！瘋狂的殖利率曲線反轉！我們應該要能輕鬆收益獲利，但聯準會卻讓我們止步不前。我們必將勝利！」

川普也堅稱他對中國的策略奏效，他14日再次聲稱許多企業要退出中國；他說：「我們的價格並未上揚，有時候還下跌。中國不會對我們造成問題，雖然香港議題也無濟於事。我們的問題在於聯準會，升息太多太快，現在又遲不降息。」

白宮顧問納瓦羅接受福斯財經網訪問時表示，投資人必須更冷靜，美債殖利率曲線反轉代表聯準會必須降息，納瓦羅的言論也呼應川普對央行常有的批評。

雖然納瓦羅將聯準會列為政府最大問題，但他也表示美國仍有七項結構性議題需與中國合作。

瑞銀(UBS)分析師13日指出，即便美國延遲部分中國輸美產品的關稅，但分析師仍認為美中貿易紛爭隱藏巨大風險，而且會進一步升級。