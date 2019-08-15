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美股暴跌…投資人反應過度 提早按了恐慌按鈕

2019-08-15 14:11世界日報 本報記者／張大仁

經濟衰退將至？反應過度了。 法新社
經濟衰退將至？反應過度了。 法新社
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殖利率曲線出現短暫倒掛，10年期美國國債殖利率跌至兩年期國債殖利率之下，加深投資人對經濟衰退的擔憂；但從14日股市走勢看來，投資人可能反應過度，提早按下了恐慌按鈕。

雖然殖利率曲線倒掛被視為可靠的衰退指標，惟一般而言，年期越長的債券殖利率應該越高；此時，曲線斜率為正值，預示著通貨膨脹和經濟成長。

相反地，當年期較短的殖利率比長期的還要高的時候，曲線斜率為負值，也就是處於「倒掛」狀態，是經濟衰退的預兆。

曲線倒掛肇因多元，而這回是一連串國際經濟數據所導致，包括中國7月工業產出年增率4.8%，掉到17年來最低；德國第二季GDP因出口減弱而衰退0.1%；歐盟第二季GDP成長率0.2%，低於第一季的0.4%。再加上近兩個月全球央行陸續實施寬鬆貨幣政策，調降政策利率，也同步壓低了債券殖利率的水平。

投資人擔憂這些悲觀的經濟數據和央行的動作，預示了全球經濟成長即將趨緩，減少投資回報，因而大舉買進被視為具固定收益的「安全港」資產─長期國債；此舉推升了國債價格，相對壓低了債券殖利率；加上遠期國債回報較佳，吸引更多買盤，從而讓長債殖利率低至接近短債殖利率，甚至出現「倒掛」。

14日的輪線倒掛時間很短暫。在交易日結束時，兩年期殖利率報1.592%，下跌7.5個基點，而10年期殖利率為1.596%，下跌8.2個基點。

之所以導致美股重挫800點，是因為這次殖利率曲線倒掛的兩年期與10年組合，在過去七次經濟衰退中都出現過；其他組合的曲線倒掛更是早就出現，包括聯準會用於衡量經濟衰退機率的3個月與10年期。

總歸一句話：信心問題。

無論曲線倒掛與否，經濟面和政治面幾乎所有事情都讓投資人感到不安，而曲線倒掛只是臨門一腳點燃了投資人心中最害怕的炸藥引線。

根據瑞士信貸的歷史數據，在過去五次前例中，從曲線出現倒掛到經濟真正衰退平均需要22個月；悲觀一點來看，依據美商銀美林溯自1956年的統計，兩年期和10年期殖利率曲線倒掛後平均15個月才真正出現衰退。

時間還早，有充裕的時間可以應對；而且經濟是否會衰退，仍在未定之天；如果Fed迅速降息並成功防止經濟下滑，這次殖利率曲線的倒掛也可能成為烏龍警報。

而且雖然經濟擴張已超過10年，目前美國經濟基本面仍相對健康，失業率低谷徘徊，家庭收支、企業資產負債表仍然良好、金融管理不致過嚴。縱使貿易關稅戰可能是潛在的負面衝擊，但這種人為決策很容易一夕間導正。

所以，別被曲線倒掛嚇到了，至於不識之無的川普會推文大罵曲線倒掛是「瘋狂」，就別和他一般見識了。

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