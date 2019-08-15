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圖表看懂美債殖利率曲線反轉的意義和影響

2019-08-15 12:15經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國2年期和10年期公債殖利率曲線反轉，引發投資人對全球經濟成長的疑慮，導致美股崩跌。美債殖利率曲線是什麼？為何備受關注？

●殖利率曲線（Yield curve）

殖利率指投資人從買入債券且持有至到期日為止的投資報酬率，又可稱為「到期殖利率」。以美國公債為例，以橫軸代表債券的到期期限、縱軸代表債券殖利率，將各年期美國政府債券(3 個月與 1、2、5、10 及 30 年等期間)之殖利率所連接畫成的曲線，稱為殖利率曲線。

●何謂殖利率曲線反轉（inverted）？

殖利率曲線主要有三種型態：正常、反轉、平坦（flat）。正常的殖利率曲線，債券殖利率隨期限拉長而上升，因為債務年期愈長，風險愈高。反轉的曲線則相反。

●為何市場高度關注殖利率曲線反轉？

經濟學家與聯準會Fed）常以美債長短天期利差（10年期與2年期公債利差、或10年期公債與3個月國庫券利差），作為判斷經濟是否陷入衰退的先行指標。若長債的殖利率低於短債，反映投資人較不看好近期的經濟榮景，轉而增持長期公債，使得長期公債殖利率下滑。

●殖利率曲線反轉，經濟必將陷入衰退？

不見得。Fed前主席葉倫就說，美國經濟有足夠的力量來避免衰退。美國長期公債殖利率下滑的因素很多，以之來預測未來的經濟活動，不一定正確。

殖利率曲線的三種型態。 資料來源：彭博資訊
殖利率曲線的三種型態。 資料來源：彭博資訊
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1978年至今的五次經濟衰退發生之前，2年期和10年期公債殖利率曲線都呈現反轉。...
1978年至今的五次經濟衰退發生之前，2年期和10年期公債殖利率曲線都呈現反轉。 資料來源：彭博資訊
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