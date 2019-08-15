圖表看懂美債殖利率曲線反轉的意義和影響

2019-08-15 12:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國2年期和10年期公債殖利率曲線反轉，引發投資人對全球經濟成長的疑慮，導致美股崩跌。美債殖利率曲線是什麼？為何備受關注？

●殖利率曲線（Yield curve）

殖利率指投資人從買入債券且持有至到期日為止的投資報酬率，又可稱為「到期殖利率」。以美國公債為例，以橫軸代表債券的到期期限、縱軸代表債券殖利率，將各年期美國政府債券(3 個月與 1、2、5、10 及 30 年等期間)之殖利率所連接畫成的曲線，稱為殖利率曲線。

●何謂殖利率曲線反轉（inverted）？

殖利率曲線主要有三種型態：正常、反轉、平坦（flat）。正常的殖利率曲線，債券殖利率隨期限拉長而上升，因為債務年期愈長，風險愈高。反轉的曲線則相反。

●為何市場高度關注殖利率曲線反轉？

經濟學家與聯準會（Fed）常以美債長短天期利差（10年期與2年期公債利差、或10年期公債與3個月國庫券利差），作為判斷經濟是否陷入衰退的先行指標。若長債的殖利率低於短債，反映投資人較不看好近期的經濟榮景，轉而增持長期公債，使得長期公債殖利率下滑。

●殖利率曲線反轉，經濟必將陷入衰退？