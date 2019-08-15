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亞馬遜推慈善捐贈 銷售商捐贈比收回成本還低

2019-08-15 11:26聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

亞馬遜14日下午透過公司部落格宣布，成立慈善捐贈計畫FBA，鼓勵第三方銷售商將未能銷售或不要的商品分送給慈善機構。

CNBC報導，亞馬遜設立Fulfillment by Amazon（FBA）捐贈計畫，讓第三方銷售商存放於美國、英國倉庫內，銷售不出去或不要的貨物，捐贈給慈善機構。

9月1日起，銷售商可以將這些貨物直接棄置在這兩個國家的倉庫，當然，他們也可以選擇不要參加。棄置的商品會通過Good360分配給美國非盈利機構，或交由包括Newlife及Barnardos的英國慈善機構處理。

近期報告發現，亞馬遜會定期銷毀沒賣出去的商品。

法國電視台一記錄片估計，亞馬遜去年光在法國就銷毀300多萬件商品。而亞馬遜在美國銷售的商品更多，銷毀的庫存商品數量必然更龐大。

FBA捐贈計畫欲減少亞馬遜銷毀商品數量，將庫存產品重新利用。亞馬遜在給銷售商的信件中寫道，「這項計畫會降低商品送往垃圾場的數量，並將他們贈送給需要的人」。

同時，銷售商表示，捐贈不要的商品反而比收回的成本更低。亞馬遜若將未銷售出去的商品寄送回給銷售商，收費50美分；銷售商若將商品直接留在亞馬遜倉庫交由他們處置，亞馬遜只收15美分。

亞馬遜發言人透過電郵向CNBC證實捐贈計畫，並表示，公司致力於將銷毀商品數量降至零。

亞馬遜推出FBA捐贈計畫，將庫存商品捐給慈善機構。美聯社
亞馬遜推出FBA捐贈計畫，將庫存商品捐給慈善機構。美聯社
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