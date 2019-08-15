美國30年期公債殖利率創新低！ 史上首度跌穿2%

2019-08-15 10:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



市場對全球經濟成長的疑慮持續升高之際，美國30年期公債殖利率周四創下歷史新低，首度跌穿2%關口。