路透：中國5月開始嚴控黃金進口

2019-08-15 09:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



路透報導，了解黃金市場的消息人士透露，中國自今年5月以來嚴格限制黃金進口，目的可能在遏止美元外流，於經濟成長趨緩之際提振人民幣。

路透引述消息人士的說法指出，與去年相比，中國已經大砍黃金進口量300到500噸，以目前的價格計算，價值150億到250億美元。

倫敦、香港、新加坡和中國等地共7位黃金行業消息人士告訴路透，這幾個月來中國的黃金進口配額一直在縮減或完全沒有發放。消息人士說：「現在中國基本上完全沒再發放黃金進口配額」，今年6月、7月銀行進口黃金量「微乎其微」。

路透說，在美中貿易戰升級拖累中國經濟出現近30年最低成長速度，人民幣匯率貶至2008年以來新低之際，中國實施黃金進口限制。

中國是全球最大黃金進口國，去年進口量1,500噸，價值約600億美元，相當於全球黃金總供應量的三分之一。今年上半年進口量575噸，低於去年同期的883噸。特別是5月起，進口量開始大幅縮減，只進口71噸，去年5月則有157噸。6月降得更多，只進口57噸，去年6月的進口量則是199噸。