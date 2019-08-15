路透：中國5月開始嚴控黃金進口
路透報導，了解黃金市場的消息人士透露，中國自今年5月以來嚴格限制黃金進口，目的可能在遏止美元外流，於經濟成長趨緩之際提振人民幣。
路透引述消息人士的說法指出，與去年相比，中國已經大砍黃金進口量300到500噸，以目前的價格計算，價值150億到250億美元。
倫敦、香港、新加坡和中國等地共7位黃金行業消息人士告訴路透，這幾個月來中國的黃金進口配額一直在縮減或完全沒有發放。消息人士說：「現在中國基本上完全沒再發放黃金進口配額」，今年6月、7月銀行進口黃金量「微乎其微」。
路透說，在美中貿易戰升級拖累中國經濟出現近30年最低成長速度，人民幣匯率貶至2008年以來新低之際，中國實施黃金進口限制。
中國是全球最大黃金進口國，去年進口量1,500噸，價值約600億美元，相當於全球黃金總供應量的三分之一。今年上半年進口量575噸，低於去年同期的883噸。特別是5月起，進口量開始大幅縮減，只進口71噸，去年5月則有157噸。6月降得更多，只進口57噸，去年6月的進口量則是199噸。
中國大部分黃金進口來自瑞士、澳洲和南非等地，通常以美元結算，中國央行每月核發給這些國家當地銀行或國際銀行組成的團隊一定的配額。
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