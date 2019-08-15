Fed前主席葉倫：美國的經濟不致於陷入衰退

2019-08-15 08:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）前主席葉倫認為，美國的經濟很可能不會陷入衰退。她接受福斯商業電視網訪問時表示，美國經濟有足夠的力量來避免衰退。

葉倫說，美國長期公債殖利率下滑讓外界擔憂美國經濟將會放緩，但導致殖利率下滑的因素很多，以之來預測未來的經濟活動不一定是會個適切的訊號。