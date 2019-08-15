全球經濟衰退憂慮增強 油價重挫 金價上揚

2019-08-15 07:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三挫跌3%，因中國和歐洲經濟數據引發投資人對需求的擔憂，美國原油庫存連續第二周意外上升。金價上揚，市場對經濟成長的疑慮帶動了避險需求。

布蘭特原油期貨下跌1.82美元或3%，結算價報每桶59.48美元。西德州原油期貨下跌1.87美元或3.3%，結算價報每桶55.23美元。

美債殖利率曲線自2007年以來首次反轉，反映投資人擔心美國經濟體可能正走向衰退。中國7月經濟數據令人失望，工業生產增幅意外降至17年多來最低水準，凸顯美中貿易戰加劇的衝擊。關稅衝突和英國脫歐不確定性，也影響歐洲經濟體。數據顯示，出口下滑導致德國經濟在第2季度出現萎縮。

芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「中國的數據不佳、德國經濟衰退隱憂，都加劇了全球需求的疑慮。」

美國能源資訊署（EIA）周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存連續第二周上升，因煉廠產量下降，而成品油庫存意外減少，汽油需求觸及紀錄高位。

金價周三上漲逾1%，因美債殖利率曲線自2007年以來首次反轉，且歐元區經濟數據疲軟，投資人擔心全球經濟衰退，買入黃金。

黃金現貨上漲1.1%，至每英兩1,517.88美元。美國黃金期貨收漲0.9%，報每英兩1,527.80美元。

GraniteShares投資組合經理Jeff Klearman說：「短期內沒有什麼對黃金不利的因素，金價可能回落，但趨勢是走高。」