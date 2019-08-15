道瓊指數暴跌800點 殖利率曲線反轉引發經濟衰退疑慮

2019-08-15 07:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周三重挫，道瓊工業指數狂瀉800點，主因美國公債殖利率曲線12年來首度反轉，且愈來愈多跡象顯示全球經濟成長放緩，引發市場對經濟衰退的疑慮。

道瓊工業指數狂瀉800.49點或3.05%，跌至25,479.42點，創去年10月以來最大單日跌幅。標普500指數收跌85.72點或2.93%，至2,840.6點；那斯達克指數下跌242.42點或3.02%，報7,773.94點。

兩年期美國公債殖利率周三升至高於10年期美國公債殖利率，被認為是典型的經濟衰退信號。中國和德國經濟數據低迷，反映美中貿易戰愈演愈烈，英國脫歐危機和地緣政治緊張局勢，都拖累全球經濟成長放緩。

德國經濟在第2季呈現萎縮，中國零售和工業數據疲弱，引發市場焦慮。英國供債殖利率曲線，也出現金融危機以來的首次反轉。

Horizon Investment Services首席執行官Chuck Carlson表示：「周三的消息都是利空，財報季已至尾聲，市場被其他消息牽動。」

美國兩年期和10年期公債殖利率曾在2007年6月反轉，之後的幾個月美國經濟大衰退，導致市場多年來疲軟。過去50年來，每次經濟衰退之前，殖利率曲線均反轉。

不過，Chuck Carlson說：「這次的狀況稍微不同，全球15兆美元公債的殖利率都是負值。即使這準確預示經濟前景，也不代表明天就會陷入衰退。」

有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）躍升4.58點，至22.10。

Refinitiv的數據顯示，標普500指數中有300多檔成分股較52周高點下跌10%以上，其中180多檔下跌20%以上，遁入熊市。

梅西百貨股價崩跌13.2%，該公司未能實現季度獲利預期，並下調全年盈利預期。競爭對手Nordstrom和柯爾百貨（ Kohls）分別下滑10.6%和11.0%。