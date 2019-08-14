這五大經濟體瀕臨或已陷衰退

2019-08-14 23:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



德國、英國、義大利、巴西及墨西哥等世界上五個大型經濟體已經或正瀕臨衰退。

CNN財經網報導說，今年第2季，英國經濟萎縮，義大利經濟原地踏步，世界第四大經濟體德國陷入萎縮，墨西哥驚險躲過衰退，巴西則已陷入衰退。經濟衰退的技術性定義是連兩季萎縮。

受歐脫不確定性拖累，英國上季經濟萎縮，為2012年以來首見，本季應會反彈，並暫時躲過衰退。但首相強森可能在10月底帶領英國無協議脫歐，衰退可能在所難免。

德國經濟上季萎縮主要是受美中貿易戰及英國脫歐的雙重打擊，全球汽車銷售黯然失色也衝擊國內汽車製造商。ING首席德國經濟學家布茲斯基說：「今天（14日）的GDP數據確定象徵德國經濟黃金十年告終。」 凱投宏觀公司（Capital Economics）首席歐洲經濟學家肯寧漢說：「德國經濟正在衰退邊緣徘徊。 」

義大利的疲軟生產力、高失業率、龐大債務和政治動盪，都是造成經濟持續萎靡不振的原因。墨西哥投資下滑，服務業受壓沉重，拉丁美洲最大經濟體巴西的工業生產疲軟，失業率居高不下，未來幾周預定發布的數據將證實是否陷入衰退。

上述幾個國家都是全球前20大經濟體。規模較小但扮演金融與貿易中心的新加坡及香港也在掙扎。

儘管有多重因素拖累經濟成長，但製造業走下坡及企業信心陡降使情勢更嚴峻。正與美國打貿易戰的中國大陸經濟，正以30年來最緩慢速度成長。

國際貨幣基金（IMF）上月將全球經濟成長預測下修至3.2％，擴張力道為2009年以來最弱。該組織並將2020年全球經濟成長預測下調至3.5％。