全球首見！丹麥銀行推出負利率房貸

2019-08-14 19:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



丹麥第三大的日德蘭銀行（Jyske Bank A / S）上周推出全球第一個負利率房貸，提供利率為負0.5%的10年期房貸。

日德蘭銀行說，這項負利率房貸的借款人，將像往常一樣每月還款，但未償還房貸每月減少的金額將超過貸款人支付的金額。日德蘭銀行的房地產經濟學家何伊夫（Mikkel Høegh）說：「我們不會直接把錢送到你手上，但你的債務每月所減少的金額將超過償還的金額。」

據彭博資訊報導，丹麥另一家銀行北歐銀行（Nordea Bank Abp）也宣布推出利率為零的20年期固定利率房貸，以及利息為0.5%的30年期房貸。

雖然負利率房貸聽起來像是銀行付錢給貸款人，而非貸款人支付銀行利息，但實際上卻較為複雜。何伊夫表示，銀行會收取手續費，貸款人最後仍得因取得房貸而付費，不會因此賺錢。

負利率通常是一種跡象，顯示放款銀行對市場未來走向持謹慎態度。現在有些銀行願意藉由提供低利率或負利率來承擔較少的損失，而不願冒著收取貸款人較高利率但將來無法收回本金的風險。

負利率房貸並非不可能，因為丹麥、瑞典與瑞士的貨幣市場利率已跌至令銀行叫苦連天的水準。例如，丹麥日德蘭銀行的存款利率已跌至零。現在丹麥的銀行業者正在考慮跟隨瑞士的腳步，將存款利率壓至負數。