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印度上季手機出貨量逼近3,700萬支 締造歷史紀錄

2019-08-14 18:07經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

印度經濟時報報導，各國手機製造商上季在印度的出貨量高達3,690萬支，締造歷來最高出貨量紀錄，年增幅達9.9%，季增幅為14.8%。

根據市調業者IDC的亞太區地區每季手機追蹤報告，中國智慧手機製造商小米的出貨量比去年同期增加4.8%；三星電子的出貨量年增16.6%，主要是中、低價位智慧手機驅動銷售。

IDC印度客戶裝置助理研究經理喬希表示，「儘管絕大多數手機製造商皆透過多種管道銷售手機，但線上出貨依然保持成長動能，因業者推出多款新機和誘人的購機福利，以及提供現金回饋或分期付款等平價方案，帶動網路出貨年增12.4%，占總銷售36.8%」。

印度上季進口總計6,930萬支手機，比去年同期增加7.6%。除了陸企小米，競爭對手Vivo出貨量大增31.6%；OPPO旗下新品牌Realme的出貨量則成長數倍，全拜推出C2和C3及C3 Pro系列等新機所賜。

IDC表示，印度智慧手機市場下半年可望持續成長，預料前幾大品牌的當地市占持續擴大。

IDC印度客戶裝置與影像列印暨文件解決方案（IPDS）研究主任辛格表示，手機大廠市占擴大，可能使小型智慧手機製造商尋找成長利基時面臨更多挑戰。下半年印度手機出貨動能是否強勁牽動全年是否能達到兩位數成長。

三星電子上季對印度的出貨量年增16.6%，主要是中、低價位智慧手機驅動銷售。路透
三星電子上季對印度的出貨量年增16.6%，主要是中、低價位智慧手機驅動銷售。路透
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