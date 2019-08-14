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阿里巴巴共同創辦人蔡崇信 天價買籃網

2019-08-14 14:01聯合晚報 記者廖廷儀╱綜合報導

來自台灣的阿里巴巴集團共同創辦人、現任副主席蔡崇信(Joseph Tsai)進一步擴大在美國職業籃壇(NBA)的版圖，確定將向俄羅斯富豪普羅科洛夫(Mikhail Prokhorov)買下籃網隊的51％股份，加上他原本擁有的49％股份，蔡崇信將從網隊第二大股東升任獨自掌權的新老闆，轉手總金額達23億5000萬美元，創北美運動史職業球隊交易的最高紀錄。

熱愛運動的蔡崇信去年先以10億美元買到網隊49%股權，今年初再買下女子職籃(WNBA)的紐約自由隊(Liberty)；根據紐約郵報(New York Post)報導，蔡崇信同意買下籃網隊主場巴克萊中心(Barclays Center)，有權於2021-2022年球季前以13億5000萬元購買剩餘股份，他比預估提早動用這個權利。

富比世(Forbes)估計現年55歲的蔡崇信身價高達99億美元，他不但成為NBA首位台灣老闆，更以23億5000萬元寫下北美運動史職業球隊交易新紀錄，超越去年NFL卡羅萊納黑豹隊與2017年NBA休士頓火箭隊的22億。

蔡崇信是在台北出生，13歲時移民美國，1999年時與馬雲一起創立阿里巴巴，是這家電商巨人的背後功臣之一。

籃網隊在普羅科洛夫經營下積弱不振，近兩年在更換籃球事務高層後總算有起色，曾簽下華裔球星林書豪，但上季前把他交易到亞特蘭大鷹隊；今年夏天籃網隊收穫豐富，一口氣簽下杜蘭特(Kevin Durant)與厄文(Kyrie Irving)兩位超級巨星，後勢看漲，可能是蔡崇信決定現在就買下全部股份的因素之一。

紐約郵報也分析，蔡崇信與中國關係極佳，對於亟欲在中國拓展市場的NBA來說會是一大助力，因此對籃網隊易主案樂觀其成。

紐約電商俄羅斯

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