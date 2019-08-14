川普對亞洲亂局袖手旁觀 紐時：美影響力衰退

2019-08-14 12:24 聯合報 實習記者黃獻寬╱即時報導



紐約時報分析，亞洲政權間的爭鬥逐漸升溫，從喀什米爾到香港，再到日本與韓國間的對立，面對這樣的局勢，川普政府卻擺出了不干涉的態度。

已過的兩年半任期中，川普總說，他正在履行前任總統歐巴馬無法達成的目標：壯大美國、聯合盟友、反擊中國。但隨著亞洲的暴力升級、政權舊怨重燃，華府卻毫無作為，川普政府溫和的勸告，呼籲各方冷靜，亞洲各政府皆予以無視。印度、香港的內亂如是，日本與南韓的對立亦如是，川普與其智囊團宛如擺設。

分析家認為，不論華府不願還是不想幫助化解紛爭，這都彰顯在川普堅持「美國優先」的不干涉理念之下，美國的力量與其全球影響力今非昔比。

現任卡內基國際和平基金會主席的歐巴馬政府副國務卿伯恩斯（William J. Burns）說：「缺乏美國外交上所賦予的穩定向心力，亞洲的混亂將導向各種危險可能。不僅可能提高區域動亂風險，更可能使美國影響力長期衰退。」

一直以來，美國政府在海外的影響力受限，外國政府時常無視美國的呼籲，再則，中國成為經濟強權、俄國強力反美，都是川普政府受挫的重要因素。不過有評論表示，川普的政策聚焦在縮減海外開支，而非建立盟友，這種政策走向使海外政府更加無視華府。

川普雖在上月調解印度與巴基斯坦長年以來的紛爭，但在新德里結束喀什米爾自治後，立刻開始鎮壓該地區的抗議。又，南韓12日宣布，將把日本從信任貿易夥伴「白名單」中剔除，致使華府在亞洲兩大盟友間的衝突加劇，川普的高階外交人員建議兩國解決紛爭無果。同時，北韓近日進行了五次短程飛彈或火箭系統測試，川普還是束手無策。

而香港近日的抗議活動，被中國官方稱為「露出恐怖主義的苗頭」，顯示北京共產黨政權可能採取更激烈手段鎮壓。中國官方媒體將川普政府與抗議活動連結，並指稱美國外交官伊迪是「幕後黑手」。川普在13日推文，中國已調動解放軍至香港邊境，卻沒有任何警告，只寫上「大家冷靜，安全第一」。