川普對亞洲亂局袖手旁觀 紐時：美影響力衰退
紐約時報分析，亞洲政權間的爭鬥逐漸升溫，從喀什米爾到香港，再到日本與韓國間的對立，面對這樣的局勢，川普政府卻擺出了不干涉的態度。
已過的兩年半任期中，川普總說，他正在履行前任總統歐巴馬無法達成的目標：壯大美國、聯合盟友、反擊中國。但隨著亞洲的暴力升級、政權舊怨重燃，華府卻毫無作為，川普政府溫和的勸告，呼籲各方冷靜，亞洲各政府皆予以無視。印度、香港的內亂如是，日本與南韓的對立亦如是，川普與其智囊團宛如擺設。
分析家認為，不論華府不願還是不想幫助化解紛爭，這都彰顯在川普堅持「美國優先」的不干涉理念之下，美國的力量與其全球影響力今非昔比。
現任卡內基國際和平基金會主席的歐巴馬政府副國務卿伯恩斯（William J. Burns）說：「缺乏美國外交上所賦予的穩定向心力，亞洲的混亂將導向各種危險可能。不僅可能提高區域動亂風險，更可能使美國影響力長期衰退。」
一直以來，美國政府在海外的影響力受限，外國政府時常無視美國的呼籲，再則，中國成為經濟強權、俄國強力反美，都是川普政府受挫的重要因素。不過有評論表示，川普的政策聚焦在縮減海外開支，而非建立盟友，這種政策走向使海外政府更加無視華府。
川普雖在上月調解印度與巴基斯坦長年以來的紛爭，但在新德里結束喀什米爾自治後，立刻開始鎮壓該地區的抗議。又，南韓12日宣布，將把日本從信任貿易夥伴「白名單」中剔除，致使華府在亞洲兩大盟友間的衝突加劇，川普的高階外交人員建議兩國解決紛爭無果。同時，北韓近日進行了五次短程飛彈或火箭系統測試，川普還是束手無策。
而香港近日的抗議活動，被中國官方稱為「露出恐怖主義的苗頭」，顯示北京共產黨政權可能採取更激烈手段鎮壓。中國官方媒體將川普政府與抗議活動連結，並指稱美國外交官伊迪是「幕後黑手」。川普在13日推文，中國已調動解放軍至香港邊境，卻沒有任何警告，只寫上「大家冷靜，安全第一」。
對於東亞兩大極權領袖金正恩及習近平，川普的態度也都十分友好，8月1日，川普更引述共產黨官方的「騒亂」一詞形容香港，並在後來補充：「這是香港與中國之間的事，因為香港是中國的領土。」分析家表示，川普的態度會被中國政權解讀為默認中國採取任何必要手段鎮壓抗議。
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