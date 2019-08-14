美中貿易緊張形勢降溫…油價飆漲逾4％ 黃金轉跌

2019-08-14 08:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國將延遲部分中國商品加徵10%關稅的時間，中國商務部則表示，美中貿易官員已進行電話交談，並同意在兩周內再次對話。市場對貿易戰的疑慮緩解，讓油價周二創下今年以來最大單日漲幅，金價走貶。

布蘭特原油期貨上漲2.73美元或4.7%，結算價報每桶61.30美元；西德州原油期貨上漲2.17美元或4%，結算價報每桶57.10美元。

美國原定從下月起對另外3,000億美元中國輸美商品徵收10%關稅，但美國貿易代表署（USTR）周二表示，對包括筆電和手機在內的部分中國產品加徵的時間，將延至12月15日。

紐約能源對沖基金Again Capital Management合夥人John Kilduff表示：「美中貿易戰衝擊能源需求成長，任何樂觀希望都會重燃需求前景信心。」

油價8月7日跌至今年1月以來的最低水準後，布蘭特和西德州原油期貨分別上漲9%和12%。

金價周二一度升至逾六年高點，主因阿根廷披索暴跌和香港抗爭；但美中貿易的樂觀進展，令金價周二從六年高點重挫2%。

黃金現貨下跌0.7%，報每英兩1,501.22美元。美國黃金期貨收跌0.2%，結算價報每英兩1,514.1美元。

BMO基本金屬及貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示：「美國可能放鬆或重新考慮關稅措施舉措，令黃金漲勢消退。黃金的整體前景仍佳，但漲勢在短期內會趨緩。」

投資人目前聚焦下周召開的傑克森洞央行年會，觀察未來利率路徑的進一步線索。