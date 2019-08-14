美部分延後對陸加徵關稅 美元勁升 澳幣最強 日圓崩跌

2019-08-14 07:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元周二走升，避險貨幣大幅下跌，美中兩國官員通話後，美國表示將把對一些中國商品加徵關稅的時間延後至12月中旬。

日圓兌所有G-10對手貨幣下跌，兌美元貶值多達1.6%，為2017年1月以來的最大跌幅，兌澳元最大下跌2.6%，創2016年7月以來最大跌幅；瑞郎也全面走貶。

川普政府表示，將把部分與假日購物息息相關的中國商品面臨的10%的關稅延後到12月中旬； 川普承認相關關稅會傷害到消費者。

美國10年期公債殖利率一度上漲7個基點至1.72%，美國2年/10年期國債殖利率差縮小至0.8個基點，為2007年以來最小，從歷史經驗來看，這段曲線的反轉往往是幾年內美國經濟衰退的可靠前兆。

紐約時間下午5:00，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.4%至97.812。美元兌 日圓勁升1.3%至106.68左右，盤中一度漲1.6%至106.98。

美元兌瑞郎升值0.7%至約0.9763，歐元兌美元貶0.4%至約1.1174，接近當日低點1.1170。