道瓊指數勁升373點 美國延後對部分中國產品加徵關稅

2019-08-14 07:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周二全面上揚，主因美國延遲對部分中國進口商品加徵關稅，緩解投資人對美中貿易戰等因素導致經濟成長陷入衰退的疑慮。

道瓊工業指數上漲372.54點或1.44%，漲至26,279.91點；標普500指數上漲43.23點或1.50%，報2926.23點；那斯達克指數上漲152.95點或1.95%，報8,016.36點。

美國政府原定9月起對另外3,000億美元中國輸美商品加徵10%的關稅，但美國貿易代表賴海哲周二宣布，對包括筆電和手機在內的部分中國產品加徵關稅的時間，將延遲至12月15日。

獲得寬限的產品多與假期購物季息息相關，包括消費電子產品、玩具和服裝製造商、銷售商的股價領漲，費城半導體指數飆漲2.95%。分析師認為，美國政府的決定，是為了避免干擾假期購物季的銷售。

NovaPoint首席投資長Joseph Sroka表示：「這項息帶來樂觀情緒；財報季進入尾聲，因此未來幾周的市場方向鳩由地緣政治和總體經濟消息將主導。」

另外，美國7月消費者物價指數（CPI）加速上漲，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲2.2%，漲幅為六個月來最大漲幅，遠高於美國聯準會（Fed）的2%目標。

良好的通膨數據不太可能改變市場對Fed下個月再次降息的預期，Fed正設法應對美中貿易戰及其對經濟的影響。Joseph Sroka說：「貿易問題可能真的會拖累經濟成長，若Fed在9月降息，市場可能將此舉視為未雨綢繆之舉，而不是等到為時已晚才行動。」

蘋果股價大漲4.23%，。Nike股價上漲2.0%，玩具製造商孩之寶和美泰分別上漲2.7%和4.6%。