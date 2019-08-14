延後加徵關稅 美股聞聲大漲

2019-08-14 05:06 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



蘋果大漲逾4%，是道瓊指數漲幅最大的助力。（美聯社） 分享 facebook

在美國決定延後對某些中國商品加徵關稅，同時徹底移除關稅清單中的部分商品，重新引燃華盛頓和北京可能達成長期解決方案的希望後，美股飆升。

調整後的關稅政策導致道瓊工業平均指數上漲372.54點或1.44%收2萬6279.91點，盤中最高上漲529點。史坦普500指數上漲42.57點或1.48%收2926.32點，那斯達克綜合指數上漲152.95點或1.95%收8016.36點，蘋果股價上漲4.23%。

美國貿易代表署(USTR)宣布，部分產品將依據「健康、安全、國家安全和其他因素」從關稅清單中移除，不會面臨10%的額外關稅。對於其他特定商品的關稅將從9月1日起延後至12月15日。

USTR聲明指出，「這些產品包括：手機、筆記型電腦、電子遊戲機、某些玩具、電腦顯示器、以及某些鞋類和衣物。」。

零售商對服裝和電子產品成本的潛在延後上漲表示歡欣鼓舞。百思買飆升6.47%，而耐吉則飆升2.05%。Nordstrom也上漲1.82%。 SPDR史坦普零售ETF指數上漲1.6%。

川普總統表示，他將關稅延後至耶誕節前，以避免對假日購物產生潛在影響。他仍強調，中國非常希望達成貿易協議。

摩根大通總經理克里薩富利(Adam Crisafulli)表示，「儘管美中發展是正面的，但請記住，即使9/1關稅完全放棄，史指仍將難超過3000點。」「美中關係的下一步涉及華為和農業。」

川普8月1日突然喊停與中國的停火協議，威脅要對中國進口產品加徵額外關稅。在中國允許人民幣兌美元匯率跌至2008年來的關鍵新低水平之後，股市在8月5日出現今年最糟單日走勢。

中國官方媒體新華社報導，美國和中國的貿易談判代表13日進行了電話交談，同意兩週內再次進行討論。

由於債市出現危險信號，加劇對全球經濟放緩可能使美國陷入衰退的擔憂。FactSet數據顯示，受到廣泛關注的2年期至10年期殖利率差距僅有2個基點。殖利率曲線倒掛向來是聯準會(Fed)以及許多市場專家觀察的可靠衰退指標。

勞工部的消費者物價指數報告顯示，上月通膨率一如預期，報告公布後殖利率曲線繼續收窄。

瑞士信貸(Credit Suisse)表示，儘管存在對殖利率曲線倒掛的擔憂，但歷史顯示即使出現倒掛股市還有18個月的時間。數據顯示，在曲線倒掛後，平均約22個月出現衰退。

Leuthold Group首席投資策略師鮑森(Jim Paulsen)表示，「債市存在很多恐懼，」倒掛的殖利率曲線「是目前最大的風險。它是我的頭號擔憂，但可能有點過頭了。如果經濟報告繼續改善，那麼我認為人們會認為這看來不像經濟衰退。」

他說，「當全球性利率都是負值時，這就會凸顯出有點不同。事實上，我們在未過熱之下倒掛而非正常的過熱時倒掛，讓情勢有些不同。」

香港日益激烈的抗議活動以及阿根廷比索的崩潰，也促使投資人追尋美國債券、黃金和日元等「避風港」資產。

中國人民銀行連續第四個交易日再次將人民幣中間價訂在每美元兌7.0326元，弱於心理關卡7元。