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川普：情報單位告知 中國派軍到香港邊境

貿易戰現轉圜 人民幣急漲一度重見「6」字頭

2019-08-14 01:28聯合報 記者林則宏╱即時報導

13日晚間傳出大陸國務院副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話後，因市場預期中美貿易戰可能出現轉圜，除激勵美股大漲，離岸人民幣也急速拉升，最多一度飆漲逾千個基點，甚至重見「6」字頭。

大陸商務部網站13日晚間9時許公布，當晚，大陸國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話。

新聞稿稱，「中方就美方擬於9月1日對中國輸美商品加徵關稅問題進行了嚴正交涉。雙方約定在未來兩周內再次通話。商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。」

新華社隨後於13日深夜報導，美國貿易代表辦公室表示，川普政府將推遲原定於下月開始對包括筆記型電腦和手機在內的某些中國產品徵收10% 的關稅。

美國貿易代表辦公室在一份聲明中表示，其他產品的關稅將被推遲到12月15日，其中包括「電腦、視頻遊戲機、某些玩具、電腦顯示器，以及某些鞋類和服裝產品」。

受此一消息激勵，美國三大股指小幅低開後迅速拉升，道瓊指數一度大漲逾500點。截至發稿時，美股三大指數漲幅均逾1.5%。

此外，離岸人民幣13日夜間也快速拉升，一度重見「6」字頭，最高曾來到6.9849。人民幣在岸夜盤約9時30分後同樣急漲。

人民幣對美元中間價13日下調115個基點，續創逾11年新低。在岸人民幣周二收盤則是小幅升值，來到7.0669，結束早前連續多日的跌勢。市場預期，13日夜間傳出的此一利多消息，將有機會激勵周三陸股及人民幣匯價表現。

離岸人民幣13日夜間突然快速拉升，甚至重見「6」字頭。（截圖自新浪財經）
離岸人民幣13日夜間突然快速拉升，甚至重見「6」字頭。（截圖自新浪財經）
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中美貿易戰13日晚間傳出轉圜消息，激勵離岸人民幣急漲。（本報系資料庫）
中美貿易戰13日晚間傳出轉圜消息，激勵離岸人民幣急漲。（本報系資料庫）
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人民幣國務院劉鶴

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