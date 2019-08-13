親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

挺英硬脫歐！波頓：在與美洽簽自貿協定隊伍 英排首位

2019-08-13 23:17聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國國家安全顧問波頓12日在倫敦會晤英相強生及其內閣官員，雙方聚焦英國脫歐和經貿議題。波頓表示，美國支持英國無協議脫歐，並準備加快跟英國協商自貿協定的速度，並稱在跟美國洽簽協定隊伍中，英國排在第一位。

BBC報導，波頓聲稱協議可按產業逐一進行協商，且雙方同意先達成製造業的協議，但批評人士示警，英國恐被迫屈服於美國的一些要求來換取貿易協議。

波頓是在唐寧街十號會晤強生後做出上述發言。強生上月就任以來，波頓是訪問英國的美國官員中最高階的一位。

波頓指出，雙邊協議或「一系列協議」可非常迅速、非常直接地達成，但金融服務和農業方面的貿易協定不會是最先達成的。

波頓表示，「分塊處理」並非史無前例，由於10月31日英國脫歐日期即將到來，美國明白此事的重要性與急迫性，「將盡我們所能盡快達成協議」。

波頓認為，協議將在美國國會跨黨派的熱情支持下迅速獲得批准。

但歐洲改革中心貿易專家洛威說，他懷疑美國國會將支持按產業逐一進行協商的做法，且美國此前曾拒絕歐盟提出在農業協議達成前先談判工業產品的提議，「美國之所以拒絕，是因為它跟新夥伴談判時在農業問題上咄咄逼人，那正是它關心的問題。」

除貿易議題外，波頓也跟英國官員談到包括伊朗問題，以及英國是否決定採用華為設備架設5G網路在內的共同安全議題。

波頓說，他已獲得強生保證，英國在重要的5G電信安全問題上不會妥協。

美國國安顧問波頓。美聯社
美國國安顧問波頓。美聯社
分享

英國強生脫歐

相關新聞

債市敲警鐘 經濟恐衰退

2019-08-13 23:33

星經濟恐零成長 帶衰東協

2019-08-14 00:15

阿根廷恐變天 股匯大崩盤

2019-08-14 00:41

美通膨升溫 「反降息」聲勢增

2019-08-14 00:16

韓：不會管制DRAM輸日

2019-08-14 00:14

部分陸製輸美商品關稅延到12月中 蘋果早盤勁揚近6％

2019-08-13 23:34

全球資產 波動可能加劇

2019-08-13 23:32

非常時期 美債市趨「日本化」

2019-08-13 23:27

不畏日本管制 文在寅信心喊話：南韓經濟基本面穩

2019-08-13 23:05

響應減塑 可口可樂將Dasani瓶裝水改用鋁罐裝

2019-08-13 22:32

美對陸部分商品加稅延到12月15日 美股大漲400點

2019-08-13 22:02

三大Q&A 看懂香港衝突將如何打擊美國和全球股市

2019-08-13 19:33

鴻海收購滿三年 夏普經營重組任重道遠

2019-08-13 19:04

非洲豬瘟聖嬰現象 掀動玉米價格飆

2019-08-13 18:40

南韓考慮管制對日DRAM出口 靠這招反制果能正中要害？

2019-08-13 13:56

日本研判豬瘟境外移入 面對疫情擴散暫無對策

2019-08-13 13:18

被美中貿易戰波及 新加坡預測今年經濟成長可能掛零

2019-08-13 10:58

阿根廷初選結果嚇壞人！股市狂瀉48% 市場憂再次倒債

2019-08-13 10:19

美中貿易戰攪局 聯準會積極降息預期升溫

2019-08-13 09:05

歐盟啟動調查 擬對中國、台灣和印尼不鏽鋼加徵關稅

2019-08-13 08:51

國際油價上漲 金價徘徊在6年高點附近 鎳價收高

2019-08-13 08:34

全球動盪之際 日圓連四日走強

2019-08-13 08:15

道瓊大跌390點 美中貿易協議看不到指望

2019-08-13 06:26

利空不斷美股挫 道瓊跌近400點

2019-08-13 05:39

南韓把日本踢出白名單

2019-08-13 00:39

阿根廷總統拚連任 初選意外摔跤

2019-08-13 00:18

驚！全球投銀四個月砍3萬人

2019-08-13 00:18

專家：美元將盛極而衰

2019-08-13 00:18

高容量電池 掀研發熱潮

2019-08-13 00:17

南韓打房 預售屋價格將設限

2019-08-13 00:16

沙國石油大投資 深耕亞洲

2019-08-13 00:16

高盛：美經濟衰退疑慮增

2019-08-13 00:16

強勢美元衝擊經濟 專家預測：美元將盛極而衰

2019-08-12 23:52

微軟挖角亞馬遜遊戲實況主

2019-08-12 23:26

加州要削弱矽谷主導權

2019-08-12 23:26

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14
看更多

熱門文章

為何日本路邊沒違停？ 內行人揭差別：台灣學不來

2019-08-13 15:55

美對陸部分商品加稅延到12月15日 美股大漲400點

2019-08-13 22:02

流浪漢重生變千萬CEO 分享翻身秘訣「不要穿西裝」

2019-08-13 09:55

扯！波音787引擎碎片變「子彈雨」羅馬居民慘遭波及

2019-08-13 08:35

阿根廷初選結果嚇壞人！股市狂瀉48% 市場憂再次倒債

2019-08-13 10:19

遭警察毆打鎖進衣櫃4天 衰男7年後獲賠15.6億

2019-08-13 14:30

公益掩護拉皮條 美淫魔身家竟跟「維密」內衣牽扯不清

2019-08-13 11:00

貿易戰中美高官磋商 雙方牽頭人通話

2019-08-13 21:46

道瓊大跌390點 美中貿易協議看不到指望

2019-08-13 06:26

三大男高音多明哥被控性騷 伸手入裙強迫濕吻樣樣來

2019-08-13 17:36

利空不斷美股挫 道瓊跌近400點

2019-08-13 05:39

直升機垂吊秀繩索斷裂 2士兵從高空墜落死亡

2019-08-13 13:22

特斯拉開啟自動駕駛 撞上拖車瞬間成火球

2019-08-13 13:00

少年玩「火車衝浪」變成火球 乘客聞到燒肉味...

2019-08-13 15:45

鴻海收購滿三年 夏普經營重組任重道遠

2019-08-13 19:04

俄夫妻瘋抖音不顧小孩 3歲兒學媽「飛出床外」墜地

2019-08-13 16:48

三大Q&A 看懂香港衝突將如何打擊美國和全球股市

2019-08-13 19:33

15歲愛爾蘭少女遊大馬失蹤 警方證實尋獲遺體

2019-08-13 21:08

男子模仿武俠片 瀑布打坐、下水憋氣卻意外猝死

2019-08-12 16:53

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17

不計代價硬脫歐 民調：5成4英國人支持

2019-08-13 09:23

阿根廷股匯債全面狂崩 現任總統初選失利引發倒債疑慮

2019-08-13 07:54

港人尋求避風港 葡萄牙投資移民「黃金簽證」正夯

2019-08-13 14:25

南韓考慮管制對日DRAM出口 靠這招反制果能正中要害？

2019-08-13 13:56

波音引擎空中解體 鐵片像「子彈」從高空墜落

2019-08-13 09:49

什麼這麼香？大象尋味而來 衝撞牆壁踩死11歲女童

2019-08-13 10:43

雪梨發生無差別砍人案 凶嫌喊：真主至大

2019-08-13 15:09

歐盟啟動調查 擬對中國、台灣和印尼不鏽鋼加徵關稅

2019-08-13 08:51

龐貝古城出土「巫師的珍藏品」考古學家推測為儀式道具

2019-08-13 09:57

瞞數天才認了！俄民眾痛批政府核意外裝沒事：醜陋行為

2019-08-13 23:03

法冠軍球員慶祝哥哥贏球 酒後抱公雞「一口把頭咬斷」

2019-08-13 13:56

去巴黎觀賞名畫「蒙娜麗莎」？看1分鐘就有警衛來趕人

2019-08-13 11:36

川普政府新規定：將拒發綠卡給領取社會福利的合法移民

2019-08-13 07:15

高盛報告：不再期望美大選前中美達協議

2019-08-13 11:39

影╱一人包機的罕見待遇 好萊塢導演拍給你看

2019-08-13 14:37

男動腹部手術卻覺喉嚨痛 X光一照發現喉中卡假牙

2019-08-13 11:51

彭博：中國手握大砲不發射 備戰貿易戰寒冬

2019-08-13 14:25

美中貿談有進展？貿談代表通話 USTR公布關稅後續措施

2019-08-13 22:30

俄國試射飛彈爆炸 傳附近城市輻射值飆升16倍

2019-08-13 22:00

他立志幫金門大橋築一張網！自己也痛過 海獅救了他

2019-08-13 09:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top