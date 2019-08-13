挺英硬脫歐！波頓：在與美洽簽自貿協定隊伍 英排首位

2019-08-13 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國國家安全顧問波頓12日在倫敦會晤英相強生及其內閣官員，雙方聚焦英國脫歐和經貿議題。波頓表示，美國支持英國無協議脫歐，並準備加快跟英國協商自貿協定的速度，並稱在跟美國洽簽協定隊伍中，英國排在第一位。

BBC報導，波頓聲稱協議可按產業逐一進行協商，且雙方同意先達成製造業的協議，但批評人士示警，英國恐被迫屈服於美國的一些要求來換取貿易協議。

波頓是在唐寧街十號會晤強生後做出上述發言。強生上月就任以來，波頓是訪問英國的美國官員中最高階的一位。

波頓指出，雙邊協議或「一系列協議」可非常迅速、非常直接地達成，但金融服務和農業方面的貿易協定不會是最先達成的。

波頓表示，「分塊處理」並非史無前例，由於10月31日英國脫歐日期即將到來，美國明白此事的重要性與急迫性，「將盡我們所能盡快達成協議」。

波頓認為，協議將在美國國會跨黨派的熱情支持下迅速獲得批准。

但歐洲改革中心貿易專家洛威說，他懷疑美國國會將支持按產業逐一進行協商的做法，且美國此前曾拒絕歐盟提出在農業協議達成前先談判工業產品的提議，「美國之所以拒絕，是因為它跟新夥伴談判時在農業問題上咄咄逼人，那正是它關心的問題。」

除貿易議題外，波頓也跟英國官員談到包括伊朗問題，以及英國是否決定採用華為設備架設5G網路在內的共同安全議題。