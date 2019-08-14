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川普：情報單位告知 中國派軍到香港邊境

阿根廷恐變天 股匯大崩盤

2019-08-14 00:41聯合報 法新社

阿根廷總統初選結果出爐，現任總統馬克里可能在十月大選落敗，市場憂心這個南美第三大經濟體恐再度爆發金融危機，投資人紛紛拋售股票、債券和貨幣，阿根廷披索十二日盤中一度崩跌達百分之卅三，跌至歷史低點的六十披索兌一美元。

法新社
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