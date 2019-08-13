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美對陸部分商品加稅時間延到12月15日 美股大漲400點

2019-08-13 22:02經濟日報 記者余曉惠╱即時報導

美國股市開盤。 美聯社
美國股市開盤。 美聯社
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美股三大指數今日盤初上漲逾1%，美國證實，約定兩周後與中國就貿易事項通電話，此外，美國貿易代表署（USTR）也發布聲明說，對中國部分商品加徵10%關稅的時間將延後到12月15日，項目包含手機、筆電、遊戲主機、電腦顯示器、特定玩具，以及特定鞋品和服飾。

道瓊工業指數大漲400點，蘋果引領漲勢、大漲5.7%，標普500指數漲1.7%、那斯達克漲幅2.3%。

貿易代表署說，部分商品已從關稅清單上移除，因為已經排除健康、安全、國家安全等因素，至於其他項目是否加徵關稅，則延後到12月15日再決定。貿易代表署將於今日稍晚在網站上公布關稅細節。

【中央社／紐約13日綜合外電】

華爾街股市今天開盤強勁反彈，三大指數漲幅都超過1.6%，道瓊指數大漲超過460點，主因美國政府宣布，將延後對自中國進口的消費性電子產品加徵關稅。

美國預定9月1日起再對價值3000億美元的中國產品加徵10%進口關稅，但今天宣布延到12月15日再對行動電話、筆記型電腦和電玩裝置等電子產品加徵關稅。

道瓊指數一度上漲約460點，或1.7%，來到26358.02點。

標準普爾500指數上漲1.6%，來到2928.68點；那斯達克指數上漲2.1%，來到8030.81點。

標普和服美股

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