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三大Q&A 看懂香港衝突將如何打擊美國和全球股市

2019-08-13 19:33經濟日報 記者余曉惠╱即時報導

專家認為，香港已持續兩個月的抗議活動，最終可能對美國和全球市場造成深遠的衝擊。路...
專家認為，香港已持續兩個月的抗議活動，最終可能對美國和全球市場造成深遠的衝擊。路透
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MarketWatch報導，一些市場策略師和地緣政治專家認為，香港已持續兩個月的抗議活動，最終可能對美國和全球市場造成深遠的衝擊。

●香港衝突對市場的意義是什麼？

美中貿易關係緊張已經嚴重打擊市場信心，如今香港緊張局勢加劇，更進一步削弱投資人的信心，這已使美股三大指數道瓊、標普500和那斯達克周一皆重挫逾1%。

根據FactSet，香港恆生指數今（周二）下跌2.1%，8月以來累計下跌約9%，過去三個月跌幅共11.5%。

●香港局勢惡化會怎樣？

隨著香港「反送中」警民衝突升級，若北京考慮以暴力鎮壓香港，可能會喚起人們對天安門事件的記憶。中國大陸港澳辦12日說，示威開始出現「恐怖主義」苗頭，令一些人擔心北京方面可能採取軍事行動。市場參與者認為，若香港緊張升級或發生流血衝突，全球市場將為之大亂。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，香港局勢日益緊張，可能導致中國進行更強力的干預，並對亞洲地區構成風險。理由是，香港是主要金融中心，這裡局勢動盪會影響亞洲，甚至產生外溢效應擴散至歐美市場。而且，就算美國總統川普願意忽視中國暴力鎮壓香港，美國國會也可能不會坐視不管。

Zaccarelli說，由於中國媒體曾指控美國是香港示威的幕後黑手，把香港動盪和美中貿易爭端牽連在一起，假使中國強力鎮壓，甚至造成人員傷亡，川普政府更不可能和北京敲定全面貿易協議。如此一來，投資人對於包括貿易在內的所有問題，都會變得更悲觀。

●亞洲經濟難逃衝擊

若香港事態惡化，其他亞洲市場已會受到影響，亞太地區已經浮現的經濟放緩會進一步惡化。

City Index市場分析師Ken Odeluga說，亞太地區政治動盪其實本質上也是一個經濟成長問題，如果香港局勢來到關鍵時刻，資金撤離全球市場是完全合理的反應。

香港北京反送中

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