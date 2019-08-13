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鴻海收購滿三年 夏普經營重組任重道遠

2019-08-13 19:04經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

鴻海收購夏普至本周正好滿三年，夏普社長戴正吳透過大舉削減成本，使這家日本廠商重現生機。然而，日本共同社報導，在美中兩國爆發貿易戰的情況下，企業經營環境欠佳，該公司仍未取得高層重組後應有的發展。

今（13日）起至16日止，為日本盂蘭盆節假期，共同社報導，戴正吳上周二（6日）向員工表示，幹部即使在休假期間也應隨時透過電話和電郵處理工作，以免工作進度落後。

戴正吳在鴻海收購夏普後立即推動改革，下達調整材料採購費、嚴格審批等指示。他大膽拉開獎金差距，賞罰分明，希望能激勵員工。戴正吳上班時甚至向夏普創始人早川德次的銅像鞠躬，展現重視創業精神的態度。

在戴正吳掌舵下，夏普在2017年度轉虧為盈，走出2015年度虧損2,559億日圓的陰影。夏普6月表示，已向兩家債權銀行買回約970億日圓的優先股，戴正吳並宣布實現正常經營，完成重組。

然而，夏普本年度第1季淨利銳減34.7%至125.4億日圓（1.14億美元），原因是電視機銷售下滑。夏普在中國大陸市場的品牌策略「失敗」（戴正吳語），電視機銷售仍陷入苦戰，且依賴蘋果等特定客戶的結構也有風險。

與此同時，本年度後戴正吳可能不再擔任社長，屆時鴻海與夏普的關係及接班人選，都將備受市場關注。

鴻海收購夏普滿三年。歐新社
鴻海收購夏普滿三年。歐新社
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