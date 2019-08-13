非洲豬瘟聖嬰現象 掀動玉米價格飆

2019-08-13 18:40 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



非洲豬瘟不只讓民眾聞豬色變，還可能讓玉米也隨之漲價？因中國大陸受非洲豬瘟肆虐，連帶影響到重要飼料來源的玉米，使其價格一路看漲。除了瘟疫之外還有寒害問題，今年因太陽黑子及聖嬰現象，霜降提前與政策夾擊產量，供不應求之下，價格勢難保持穩定。

豬瘟與天候影響

根據《Yahoo News》報導，中國農業局上週四預告，因非洲豬瘟爆發帶來的影響，北京當局鼓勵北部減產玉米，轉而提高大豆輸出產量。今、明2年度將削減玉米消費量，比上個月的2.8億噸減少200萬噸。此外，今年還受太陽黑子、聖嬰現象影響，秋季後迎來的寒害更甚，這些都成為玉米產量的殺手。

根據《Barrons》報導，玉米產量銳減導致價格飆升，原因包括氣候因素的種植延期、以及比預告規模低的種植區域。且因為延期種植的緣故，必將提前遭遇霜降寒害，之後的玉米收成預期也不容樂觀。

你不知道的玉米

根據《Life》報導，有一些關於玉米的冷知識，跟人們的刻版印象大不相同。玉米是高澱粉碳水化合物，一支玉米就相當於一根香蕉的熱量，富含維生素B、C、兩種抗氧化劑、還對眼睛有益，完全具備人一天所需營養，絕非一般人認為的低營養價值食物。

另根據《華盛頓郵報》報導，一般人以為冷凍食品、罐頭充斥基改玉米，其實大多數基改玉米並沒在超市販售，四成加工製成乙醇燃料、四成做成飼料，兩成做成加工食品。

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