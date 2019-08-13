iPhone上季在歐洲慘遭滑鐵盧 三星勇奪四成市占

2019-08-13 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



蘋果上季在歐洲的iPhone出貨量較去年同期減少130萬支，相較之下，三星及小米等安卓手機積極把握華為深陷風波的時機，以中低價位手機強攻歐洲市場，同期出貨量及市占率成長驚人。

根據市場研調公司Canalys數據，iPhone第2季在歐洲的出貨量年減17%至640萬支。就整體市場而言，蘋果上季雖保住出貨量第三名位置，但市占率從去年的17%下滑至14.1%。

三星上季則靠著市占率大幅成長及五年來最高出貨量高居榜首。三星同期對歐洲出貨的手機年增20%至1,830萬支，市占率也從去年同期的33.9%擴大至40.6%。Canalys分析師指出，三星的產品策略從過去的專注於營業利益轉向，如今把贏回市占率視為關鍵，同時三星也把握美國政府將華為列為實體清單的時機，趁機拿下市占。

華為同期對歐洲的手機出貨量年減16%至850萬支，市占率也從去年的22.4%下滑至18.8%，但還是領先蘋果、排名第二。排名第四的小米出貨量年增48%至430萬支，市占率也從去年的6.5％增至9.6%。

上季在歐洲出貨量排名前五的智慧手機中，蘋果iPhone XR以180萬支登上第五名。三星的Galaxy A50（320萬）、Galaxy A40（220萬）及Galaxy A20e（190萬）分別囊括第一、二、四名，小米紅米Note 7則以200萬支出貨量拿下第三。