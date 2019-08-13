親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

才剛慰留邱顯智 洪慈庸開記者會宣布退出時代力量

iPhone上季在歐洲慘遭滑鐵盧 三星勇奪四成市占

2019-08-13 16:59經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

蘋果上季在歐洲的iPhone出貨量較去年同期減少130萬支，相較之下，三星及小米等安卓手機積極把握華為深陷風波的時機，以中低價位手機強攻歐洲市場，同期出貨量及市占率成長驚人。

根據市場研調公司Canalys數據，iPhone第2季在歐洲的出貨量年減17%至640萬支。就整體市場而言，蘋果上季雖保住出貨量第三名位置，但市占率從去年的17%下滑至14.1%。

三星上季則靠著市占率大幅成長及五年來最高出貨量高居榜首。三星同期對歐洲出貨的手機年增20%至1,830萬支，市占率也從去年同期的33.9%擴大至40.6%。Canalys分析師指出，三星的產品策略從過去的專注於營業利益轉向，如今把贏回市占率視為關鍵，同時三星也把握美國政府將華為列為實體清單的時機，趁機拿下市占。

華為同期對歐洲的手機出貨量年減16%至850萬支，市占率也從去年的22.4%下滑至18.8%，但還是領先蘋果、排名第二。排名第四的小米出貨量年增48%至430萬支，市占率也從去年的6.5％增至9.6%。

上季在歐洲出貨量排名前五的智慧手機中，蘋果iPhone XR以180萬支登上第五名。三星的Galaxy A50（320萬）、Galaxy A40（220萬）及Galaxy A20e（190萬）分別囊括第一、二、四名，小米紅米Note 7則以200萬支出貨量拿下第三。

隨著蘋果正與售價相對便宜許多的機型較勁，出貨量前五名的榜單也反映出歐洲市占率與定價的關係。排名第五的iPhone XR在英國的售價為749英鎊（905美元），三星Galaxy A50卻只要288英鎊（348美元），A40及A20e分別為219英鎊（264美元）及158英鎊（191美元），而小米紅米Note 7的售價則僅為123英鎊（149美元）。

蘋果iPhone上季對歐洲的出貨量及市占率雙雙下滑。路透
蘋果iPhone上季對歐洲的出貨量及市占率雙雙下滑。路透
分享
三星手機上季在歐洲的市占率高達四成。Canalys報告
三星手機上季在歐洲的市占率高達四成。Canalys報告
分享

英國

相關新聞

日本研判豬瘟境外移入 面對疫情擴散暫無對策

2019-08-13 13:18

被美中貿易戰波及 新加坡預測今年經濟成長可能掛零

2019-08-13 10:58

阿根廷初選結果嚇壞人！股市狂瀉48% 市場憂再次倒債

2019-08-13 10:19

美中貿易戰攪局 聯準會積極降息預期升溫

2019-08-13 09:05

歐盟啟動調查 擬對中國、台灣和印尼不鏽鋼加徵關稅

2019-08-13 08:51

國際油價上漲 金價徘徊在6年高點附近 鎳價收高

2019-08-13 08:34

全球動盪之際 日圓連四日走強

2019-08-13 08:15

道瓊大跌390點 美中貿易協議看不到指望

2019-08-13 06:26

利空不斷美股挫 道瓊跌近400點

2019-08-13 05:39

南韓把日本踢出白名單

2019-08-13 00:39

阿根廷總統拚連任 初選意外摔跤

2019-08-13 00:18

驚！全球投銀四個月砍3萬人

2019-08-13 00:18

專家：美元將盛極而衰

2019-08-13 00:18

高容量電池 掀研發熱潮

2019-08-13 00:17

南韓打房 預售屋價格將設限

2019-08-13 00:16

沙國石油大投資 深耕亞洲

2019-08-13 00:16

高盛：美經濟衰退疑慮增

2019-08-13 00:16

強勢美元衝擊經濟 專家預測：美元將盛極而衰

2019-08-12 23:52

微軟挖角亞馬遜遊戲實況主

2019-08-12 23:26

加州要削弱矽谷主導權

2019-08-12 23:26

貨幣戰推升避險買盤 避險基金大買黃金

2019-08-12 20:09

擔憂美中貿易下月會談 亞股走勢分歧

2019-08-12 20:05

施壓！美國官員訪英國 促拒華為5G

2019-08-12 17:08

Aramco以750億美元估值取得 Reliance煉油事業20%股權

2019-08-12 14:54

殭屍企業暴增 全球經濟隱憂

2019-08-11 23:50

鐵達尼號造船廠 瀕臨破產

2019-08-11 23:49

救經濟…誰打得起擴張財政牌

2019-08-11 23:49

降低對日依賴 南韓加碼研發關鍵材料

2019-08-11 23:49

英備戰硬脫歐 擬紓困企業

2019-08-11 23:48

運動狂CEO 打桌球練反應

2019-08-11 23:43

台裔設計師 打造時尚王國

2019-08-11 23:43

特斯拉靈魂人物 史陶柏退居幕後

2019-08-11 23:43

臉書加密幣推手貝勒 超級行動派備受讚賞

2019-08-11 23:43

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07
看更多

熱門文章

男飛逾3000萬公里變「超級VIP」 登機免等還專人接送

2019-08-12 19:58

印度「稻草冷氣」賣到缺貨 不僅省電還2000元有找

2019-08-12 20:07

扯！波音787引擎碎片變「子彈雨」羅馬居民慘遭波及

2019-08-13 08:35

流浪漢重生變千萬CEO 分享翻身秘訣「不要穿西裝」

2019-08-13 09:55

俄核子意外真相 疑為試射「美國攔截不了」的飛彈

2019-08-12 21:16

領福利就不給綠卡 川普政府祭新動作

2019-08-12 23:55

這警察駕直升機偷拍辣媽裸照 疑跟蹤偷拍了10年

2019-08-12 21:08

公益掩護拉皮條 美淫魔身家竟跟「維密」內衣牽扯不清

2019-08-13 11:00

遭警察毆打鎖進衣櫃4天 衰男7年後獲賠15.6億

2019-08-13 14:30

阿根廷初選結果嚇壞人！股市狂瀉48% 市場憂再次倒債

2019-08-13 10:19

英女與男同事交歡保險套突搞失蹤 事後發現原來在這兒

2019-08-12 17:11

道瓊大跌390點 美中貿易協議看不到指望

2019-08-13 06:26

寶寶機上大哭帥哥空服員來解救 暖心舉動網友：戀愛了

2019-08-12 17:11

利空不斷美股挫 道瓊跌近400點

2019-08-13 05:39

驚！全球投銀四個月砍3萬人

2019-08-13 00:18

直升機垂吊秀繩索斷裂 2士兵從高空墜落死亡

2019-08-13 13:22

為何日本路邊沒違停？ 內行人揭差別：台灣學不來

2019-08-13 15:55

專家：美元將盛極而衰

2019-08-13 00:18

特斯拉開啟自動駕駛 撞上拖車瞬間成火球

2019-08-13 13:00

強勢美元衝擊經濟 專家預測：美元將盛極而衰

2019-08-12 23:52

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17

俄核子意外 紐時：試射核動力飛彈

2019-08-12 23:49

因應貿易戰嚴冬 北京不急於打光手中彈藥

2019-08-12 17:21

中美博弈 一場最少15年的對抗

2019-08-12 17:08

俄國經濟差 普亭想用核動力飛彈挽回民心

2019-08-12 23:33

獄警放空城 淫魔富豪之死疑點多

2019-08-12 23:51

不計代價硬脫歐 民調：5成4英國人支持

2019-08-13 09:23

英媒：女王曾說過重話 認為「政治人物沒能力治國」

2019-08-12 21:14

波音引擎空中解體 鐵片像「子彈」從高空墜落

2019-08-13 09:49

什麼這麼香？大象尋味而來 衝撞牆壁踩死11歲女童

2019-08-13 10:43

阿根廷股匯債全面狂崩 現任總統初選失利引發倒債疑慮

2019-08-13 07:54

歐盟啟動調查 擬對中國、台灣和印尼不鏽鋼加徵關稅

2019-08-13 08:51

影／滿足飛行夢！小車偽裝直升機 相似度100%

2019-08-12 17:53

日出口禁令只是秀肌肉？晶片廠應能挺過日韓貿易戰

2019-08-12 22:02

龐貝古城出土「巫師的珍藏品」考古學家推測為儀式道具

2019-08-13 09:57

美富豪涉性販運獄中自盡 法國要查是否有人受害

2019-08-12 22:14

洗產地躲關稅降價求存 細數貿易戰火下的中企花招

2019-08-12 18:02

南韓把日本踢出白名單

2019-08-13 00:39

川普政府新規定：將拒發綠卡給領取社會福利的合法移民

2019-08-13 07:15

美中貿易戰升溫 德國調查顯示全球經濟前景黯淡

2019-08-12 21:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top