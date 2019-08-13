阿根廷初選結果嚇壞人！股市狂瀉48% 市場憂再次倒債

2019-08-13 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



阿根廷總統初選結果出爐，現任總統馬克里（Mauricio Macri）的得票率為32.08%，遠不如在野黨挑戰者艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）的47.66%，極可能在10月大選時被痛宰，立刻引發市場驚懼，這個南美第三大經濟體恐再度全面爆發金融危機，投資人紛紛拋售阿根廷股票、債券和貨幣。華爾街分析師懷疑，阿國是否將再次邁向債務違約。

11日的初選被廣泛視為10月大選的預演，阿國12月上台的很可能是走保護主義路線的政府，恐將採取匯率與資本管制政策，打散馬克里好不容易重拾國際市場信心的努力成果。市場擔心，費南德茲和他的競選搭檔，前總統克里斯提娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner），將嘗試重新談判阿國債務，以及和國際貨幣基金的協議。阿根廷明年有數十億外幣債務到期。

駐倫敦的安本資產管理公司新興市場主權債部門主管古鐵瑞茲（Edwin Gutierrez）說：「市場開始反映違約風險，不願意往好處想。」

信用違約交換合約現在顯示，交易報價反映出阿根廷在未來5年間可能暫停支付債息的機率是75%，遠高於上周五的49%。美元計價政府債券平均下跌24%，每1美元債券面值的出價只剩55美分。短天期債券的殖利率飆升超過35%。

阿根廷披索12日盤中一度崩跌達33%，至歷史低點的60披索兌1美元；阿根廷MERVAL指數重挫48%，是70年來第二大跌幅。

外界原本預估馬克里的初選得票率只會落後數個百分點，未料費南德茲的領先幅度竟拉大到15個百分點，同時震撼外國投資人以及阿根廷人，後者這些年來因為經濟糟、通膨嚴重和政治分裂而苦不堪言。