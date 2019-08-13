國際油價上漲 金價徘徊在6年高點附近 鎳價收高

2019-08-13 08:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



黃金價格周一上漲，徘徊在6年高點附近，香港政治動盪以及美中貿易衝突加劇對全球經濟成長和匯率波動的疑慮；鎳價反彈，印尼一位部長表示將加快推動計畫中的礦石出口禁令；油價上漲，在愈演愈烈的中美貿易戰打擊能源需求的情況下，全球最大的石油出口商發布了財務報告。以下整理自彭博的大宗商品行情：

●金價徘徊在6年高點附近

高盛表示，隨著中美貿易戰愈演愈烈，加劇了對經濟成長的影響，美國經濟衰退的疑慮升高。由於香港的政治動盪打擊已經因美中貿易戰而處於緊張狀態的市場，美國股市下跌、公債上漲。

紐約時間下午1:30，12月交割的黃金期貨上漲0.6%至每英兩1,517.20美元，扭轉了早前的跌勢；上周金價上漲了3.5%。

●鎳價上漲

倫敦時間下午5:51，LME鎳價上漲1%，結算價每公噸15,710美元。 LME鋅也上漲，銅、鋁、錫和鉛下跌。

芝加哥Zaner Group高級副總裁Peter Thomas周一在電話中說，在決定加快鎳礦出口禁令計畫後，鎳價可能漲至16,000美元。

印尼海事統籌部部長Pandjaitan周一被問到印尼是否會在2022年原定時間之前實施出口禁令時，他說「我們將加快」。

●油價上漲

紐約原油期貨周一收高0.8%。沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）資本支出下降12%，這可能是供應緊張的預兆。

同時，美國總統川普表示下個月與中國的貿易談判可能會取消，而美國對歐洲的汽油訂單也減少。

Stratas Advisors的首席石油市場分析師Ashley Petersen說： 「現在供需之間似乎發生了一場拉鋸戰，」「有顯示積極管理供應的跡象，但對需求的疑慮也根深蒂固。」

紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）9月期貨上漲43美分，結算價每桶54.93美元；

倫敦ICE歐洲期貨交易所布蘭特原油10月期貨漲4美分至58.57美元。