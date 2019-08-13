親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

人口死亡交叉出現！繼承棟數再創歷史新高

想要保險賠好賠滿？一定要確認保單「這一點」

全球動盪之際 日圓連四日走強

2019-08-13 08:15經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

隨著貿易戰疑慮、香港緊張局勢以及阿根廷和義大利的政治動盪拉抬美國公債，日圓連續四天上漲。

日圓兌美元升0.3% 至105.33；一度升0.6%至105.05，為1月3日觸及104.87以來的最高價位。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至97.380。

美元兌瑞士法郎跌至2018年9月以來的最低點。美元兌瑞郎跌0.3%至約0.9695；盤中一度跌0.5%，至0.9682。

美國10年期公債殖利率下跌10個基點至1.645%，30年期公債殖利率觸及2.1179%，創下2019年新低；隨著美國股市走低，金價漲至2013年4月以來最高價位。

香港抗議者連續四天湧入航站大廈後，香港機場當局周一取消剩餘的航班；大多數抗議人士後來離開了機場。

阿根廷披索大跌，在令人震驚的初選結果顯示民粹主義反對黨候選人擊敗總統馬克里後，債務違約疑慮升溫。

同時，英鎊反彈，有報導稱有英國國會議員正在起草計畫 ，以迫使首相強森請求歐盟延長10月31日這一英國退歐截止日期。

歐元兌美元上漲0.1%至約1.1213，英鎊兌美元上漲0.4%至約1.2076，盤中一度上漲0.6%至1.2106。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一跌0.1%至97.380。路透
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一跌0.1%至97.380。路透
分享

香港機場英國

相關新聞

歐盟啟動調查 擬對中國、台灣和印尼不鏽鋼加徵關稅

2019-08-13 08:51

美中貿易戰攪局 聯準會積極降息預期升溫

2019-08-13 09:05

國際油價上漲 金價徘徊在6年高點附近 鎳價收高

2019-08-13 08:34

道瓊大跌390點 美中貿易協議看不到指望

2019-08-13 06:26

利空不斷美股挫 道瓊跌近400點

2019-08-13 05:39

南韓把日本踢出白名單

2019-08-13 00:39

阿根廷總統拚連任 初選意外摔跤

2019-08-13 00:18

驚！全球投銀四個月砍3萬人

2019-08-13 00:18

專家：美元將盛極而衰

2019-08-13 00:18

高容量電池 掀研發熱潮

2019-08-13 00:17

南韓打房 預售屋價格將設限

2019-08-13 00:16

沙國石油大投資 深耕亞洲

2019-08-13 00:16

高盛：美經濟衰退疑慮增

2019-08-13 00:16

強勢美元衝擊經濟 專家預測：美元將盛極而衰

2019-08-12 23:52

微軟挖角亞馬遜遊戲實況主

2019-08-12 23:26

加州要削弱矽谷主導權

2019-08-12 23:26

貨幣戰推升避險買盤 避險基金大買黃金

2019-08-12 20:09

擔憂美中貿易下月會談 亞股走勢分歧

2019-08-12 20:05

施壓！美國官員訪英國 促拒華為5G

2019-08-12 17:08

Aramco以750億美元估值取得 Reliance煉油事業20%股權

2019-08-12 14:54

市場行情黑白顛倒 反向思考才能趨吉避凶

2019-08-12 10:44

外幣投資局勢亂 貴桑桑的美元到底要不要買？

2019-08-12 09:00

超萌罪犯！ 闖宅黑熊見警破牆而出

2019-08-12 08:57

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-12 06:56

殭屍企業暴增 全球經濟隱憂

2019-08-11 23:50

鐵達尼號造船廠 瀕臨破產

2019-08-11 23:49

救經濟…誰打得起擴張財政牌

2019-08-11 23:49

降低對日依賴 南韓加碼研發關鍵材料

2019-08-11 23:49

英備戰硬脫歐 擬紓困企業

2019-08-11 23:48

運動狂CEO 打桌球練反應

2019-08-11 23:43

台裔設計師 打造時尚王國

2019-08-11 23:43

特斯拉靈魂人物 史陶柏退居幕後

2019-08-11 23:43

臉書加密幣推手貝勒 超級行動派備受讚賞

2019-08-11 23:43

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07
看更多

熱門文章

Uber接到「當男友」特殊要求 意外拯救乘客脫險

2019-08-12 09:42

保留實力！中國手握大砲卻不發射 以備度過貿易戰寒冬

2019-08-12 11:25

男飛逾3000萬公里變「超級VIP」 登機免等還專人接送

2019-08-12 19:58

印度「稻草冷氣」賣到缺貨 不僅省電還2000元有找

2019-08-12 20:07

俄核子意外真相 疑為試射「美國攔截不了」的飛彈

2019-08-12 21:16

這警察駕直升機偷拍辣媽裸照 疑跟蹤偷拍了10年

2019-08-12 21:08

韓流效應！歐洲絕美小鎮嫌遊客多 沒預約別來

2019-08-12 11:00

空姐喝醉行為脫序、昏睡座位 乘客嚇壞幫繫安全帶

2019-08-12 10:50

領福利就不給綠卡 川普政府祭新動作

2019-08-12 23:55

男子模仿武俠片 瀑布打坐、下水憋氣卻意外猝死

2019-08-12 16:53

英女與男同事交歡保險套突搞失蹤 事後發現原來在這兒

2019-08-12 17:11

猛！挪威清真寺槍擊案 65歲退役軍官徒手壓制武裝槍手

2019-08-12 14:59

寶寶機上大哭帥哥空服員來解救 暖心舉動網友：戀愛了

2019-08-12 17:11

扯！波音787引擎碎片變「子彈雨」羅馬居民慘遭波及

2019-08-13 08:35

利空不斷美股挫 道瓊跌近400點

2019-08-13 05:39

韓出這招恐再惹毛日本 退休基金評估撤資「戰罪」企業

2019-08-12 14:08

道瓊大跌390點 美中貿易協議看不到指望

2019-08-13 06:26

因應貿易戰嚴冬 北京不急於打光手中彈藥

2019-08-12 17:21

以牙還牙！南韓決定將日本踢出信任貿易夥伴「白名單」

2019-08-12 13:21

戀童島揭密！ 走訪淫魔艾普斯坦生前的私人小島

2019-08-12 12:18

中「握大砲卻不發射」 保留實力度貿易寒冬

2019-08-12 14:36

強勢美元衝擊經濟 專家預測：美元將盛極而衰

2019-08-12 23:52

俄國經濟差 普亭想用核動力飛彈挽回民心

2019-08-12 23:33

英媒：女王曾說過重話 認為「政治人物沒能力治國」

2019-08-12 21:14

美名校學生靜坐抗議34天 教授用鉗剪斷鐵鍊闖入遭開除

2019-08-12 10:34

俄核子意外 紐時：試射核動力飛彈

2019-08-12 23:49

專家：美元將盛極而衰

2019-08-13 00:18

獄警放空城 淫魔富豪之死疑點多

2019-08-12 23:51

中美博弈 一場最少15年的對抗

2019-08-12 17:08

驚！全球投銀四個月砍3萬人

2019-08-13 00:18

影／滿足飛行夢！小車偽裝直升機 相似度100%

2019-08-12 17:53

日出口禁令只是秀肌肉？晶片廠應能挺過日韓貿易戰

2019-08-12 22:02

如果身體不聽話就訓練它！ 腦麻痺男子努力成為卡車司機

2019-08-12 13:48

美富豪涉性販運獄中自盡 法國要查是否有人受害

2019-08-12 22:14

女模穿新鞋磨破腳 腳上冒藍色大膿泡險截肢

2019-08-12 14:01

二戰大屠殺倖存者的心願！104人瑞與400名兒孫歡慶生日

2019-08-12 14:09

南韓把日本踢出白名單

2019-08-13 00:39

美中貿易戰升溫 德國調查顯示全球經濟前景黯淡

2019-08-12 21:08

洗產地躲關稅降價求存 細數貿易戰火下的中企花招

2019-08-12 18:02

艾普斯坦「戀童癖島」成景點 惡名來自逼14歲以下賣淫

2019-08-12 14:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top