全球動盪之際 日圓連四日走強

2019-08-13 08:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



隨著貿易戰疑慮、香港緊張局勢以及阿根廷和義大利的政治動盪拉抬美國公債，日圓連續四天上漲。

日圓兌美元升0.3% 至105.33；一度升0.6%至105.05，為1月3日觸及104.87以來的最高價位。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至97.380。

美元兌瑞士法郎跌至2018年9月以來的最低點。美元兌瑞郎跌0.3%至約0.9695；盤中一度跌0.5%，至0.9682。

美國10年期公債殖利率下跌10個基點至1.645%，30年期公債殖利率觸及2.1179%，創下2019年新低；隨著美國股市走低，金價漲至2013年4月以來最高價位。

香港抗議者連續四天湧入航站大廈後，香港機場當局周一取消剩餘的航班；大多數抗議人士後來離開了機場。

阿根廷披索大跌，在令人震驚的初選結果顯示民粹主義反對黨候選人擊敗總統馬克里後，債務違約疑慮升溫。

同時，英鎊反彈，有報導稱有英國國會議員正在起草計畫 ，以迫使首相強森請求歐盟延長10月31日這一英國退歐截止日期。