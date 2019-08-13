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雨彈續炸！吳德榮：慎防劇烈天氣 連日大量降雨

道瓊大跌390點 美中貿易協議看不到指望

2019-08-13 06:26經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國股市三大指數全面下跌，分析人士將拋售浪潮歸因于對美中貿易協議前景越來越多的懷疑，導致從銀行股到科技股等類股全線下跌。國際政治緊張局勢加劇也讓投資人感到不安。

高盛(Goldman Sachs)分析師周一表示，貿易談判的前景已經「崩潰」，並且認為華盛頓和北京方面不會在2020年美國大選前達成協議。除美中貿易爭端外，香港抗議活動、阿根廷總統馬克里在初選中失利也讓投資人不安。

道瓊工業指數下跌389.73點，至25,897.71點，跌幅1.5%。標普500指數下跌35.56點，跌幅1.2%，至2883.09點；那斯達克綜合指數下跌95.73點，跌幅1.2%，至7,863.41點。

美國公債殖利率下跌，使銀行股再受衝擊，花旗集團、美國銀行和摩根士丹利跌幅均超過2%。公債殖利率下跌往往會削減銀行的貸款利潤，從而給銀行帶來壓力。

Performance Trust Capital Partners交易主管Brian Battle說：「股市大跌是因為債市瘋狂反彈，投資人規避風險，有多方面的政治不確定性。」

半導體類股也走低，費城半導體指數跌1.2%，輝達（Nvidia ）下跌2.73美元，至151.45美元，跌幅1.8%；超微公司（AMD）下跌1.76美元，至32.43美元，跌幅5.1%。最近幾周，由於投資人對美中達成貿易協議的前景越來越悲觀，這些股票紛紛回檔。

其他反映貿易樂觀心理的指標股也下跌，卡特彼勒（Caterpillar）下跌2.2%，農機生產商迪爾公司（Deere）大跌5%。

Kingsview Asset Management 基金經理人Paul Nolte表示，投資人開始意識到，美國境外發生的事情正在影響全球和美國經濟增長，「投資人逐漸意識到這樣一 個事實，即無論利率被設定在什麼水平，都不會減輕貿易問題（帶來的影響）。」

美國企業第2季財報季已接近尾聲，標普500指數成份股企業中已有452家公布財報。其中，73.5%的業績超過分析師預期。根據路孚特數據，展望第三季，有58家公司發布了負面財測，有19家公司發布正面財測，比例為3.1：1，高於1997年以來的平均水平2.7：1。

Coach的母公司Tapestry和Versace 母公司Capri分別下跌3.9%和4.4%，此前中國社交媒體批評兩家公司銷售的T恤衫上將中國的兩個特區香港和澳門列為國家。

美國媒體公司CBS 和Viacom目前正處於一項全股票合併交易磋商的最後階段，這筆交易對Viacom的估值低於上周五收盤價，拖累Viacom下跌4.9%。

投資人意識到一個事實：無論利率被設定在什麼水平，都不會減輕貿易問題（帶來的影響）...
投資人意識到一個事實：無論利率被設定在什麼水平，都不會減輕貿易問題（帶來的影響）。美聯社
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