高齡商機+超低利率 日房產吸引歐美外資蜂擁而至
歐、美投資基金湧入日本房地產市場，看好日本超低房貸利率和人口老化帶來的高報酬率。
日經新聞報導，英國安本標準投資管理（ASI）正瞄準日本年長者的需求；美國私募股權基金KKR則計劃結合私募股權與房地產投資。由於日本央行（BOJ）實施超低利率，融資成本非常便宜，日本房市吸引一票口袋夠深的外資蜂擁而至，顯示日本房市榮景一時間仍將持續。
報導指出，ASI看好日本人口老化對房市帶來的商機，計劃最快今年開始投資針對銀髮族的開發案，選項包括購置現有房屋或是開發新屋。三井住友銀行6月宣布將和ASI攜手合作，成立租屋投資基金。ASI預期，資產投資組合的估值最高達1,000億日圓（9.4億美元）。
根據房地產顧問公司仲量聯行（JLL），4至6月全球房地產整體交易規模較前一季增加4%至1,740億美元。隨著美中貿易戰持續籠罩陰霾，房地產穩定且 相對較高的報酬率，獲得投資人追捧。
受益於日本央行負利率政策，日本房地產市場格外獲得投資人青睞。就算投資報酬率未來可能萎縮，但投資人買進房地產的成本夠低，因此仍能有獲利。根據JLL數據，東京高級商辦大樓的投報率與長期利率的利差為2.9個百分點，仍高於倫敦的2.5個百分點左右，及紐約的1出頭的百分點左右。
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