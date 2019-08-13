高齡商機+超低利率 日房產吸引歐美外資蜂擁而至

2019-08-13 00:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



歐、美投資基金湧入日本房地產市場，看好日本超低房貸利率和人口老化帶來的高報酬率。

日經新聞報導，英國安本標準投資管理（ASI）正瞄準日本年長者的需求；美國私募股權基金KKR則計劃結合私募股權與房地產投資。由於日本央行（BOJ）實施超低利率，融資成本非常便宜，日本房市吸引一票口袋夠深的外資蜂擁而至，顯示日本房市榮景一時間仍將持續。

報導指出，ASI看好日本人口老化對房市帶來的商機，計劃最快今年開始投資針對銀髮族的開發案，選項包括購置現有房屋或是開發新屋。三井住友銀行6月宣布將和ASI攜手合作，成立租屋投資基金。ASI預期，資產投資組合的估值最高達1,000億日圓（9.4億美元）。

根據房地產顧問公司仲量聯行（JLL），4至6月全球房地產整體交易規模較前一季增加4%至1,740億美元。隨著美中貿易戰持續籠罩陰霾，房地產穩定且 相對較高的報酬率，獲得投資人追捧。