強勢美元衝擊經濟 專家預測：美元將盛極而衰

2019-08-12 23:52 聯合報 編譯 聯合報 編譯 任中原 ／綜合外電



外匯專家表示，擔心強勢美元會成為美國經濟陷入衰退的催化劑，並拖累全球成長。（美聯社） 分享 facebook 不僅美國總統川普砲轟美元太強，外匯專家更擔心強勢美元會成為美國經濟陷入衰退的催化劑，並拖累全球成長；但專家也預測，美元即將盛極而衰。

聯準會貿易加權美元匯率指數顯示，二○○九年底金融海嘯結束以來，美元已升值百分之廿五；彭博資訊Ｇ10貨幣現貨匯率指數從二○一一年觸底迄今，已大幅上升百分之卅二。

美元勁升使美國跨國企業的獲利受損。可口可樂公司最近表示正面臨美元強勢的逆風，開拓重工及波音飛機等製造業的處境同樣不利。美元升值也使債務沉重的外國公司更難償債，原本就逼近衰退的全球經濟更雪上加霜。

摩根士丹利全球匯市策略主管芮狄克說，「目前美元的匯率水準可能將全球經濟推入困境，且使衰退的風險升高。美元若進一步升值，情況將更艱難」。

布蘭迪環球投資公司專家麥英粹指出，過去幾個月來美元走強，已造成全球金融吃緊。美元強勢使大企業財報惡化，將導致企業雇用減少及失業增加，使美國陷入衰退。

外匯專家估計美元市場匯率已被高估約百分之十，並預料聯準會的寬鬆周期可能使美元回貶。麥英粹預測，美元強勢可能接近終點，未來五年美元將回貶百分之廿五，建議買進韓元及紐幣。摩根士丹利則建議買進日圓及瑞郎。