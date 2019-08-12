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貨幣戰推升避險買盤 避險基金大買黃金

2019-08-12 20:09經濟日報 記者陳律安╱即時報導

國際黃金價格已處逾六年高點，且高盛、花旗集團也認為，黃金最快在六個月內將大漲逾6%至每英兩1,600美元。資產經理人正大舉押注黃金，持有黃金部位達2016年來最高。

美中貿易戰愈演愈烈，加上全球經濟放緩，不確定性日益升高，使具避險特質的黃金更加熠熠生輝。美國總統川普升高與北京的緊張情勢，美國財政部也將中國列為「匯率操縱國」，川普更一再施壓聯準會（Fed）進一步降息，並壓低美元。與此同時，全球有15兆美元債券殖利率已跌入負值，投資人的需求卻毫無消散的跡象。

聚焦貴金屬的Sprott基金總裁喬治（Whitney George）說：「我們現在幾乎已從貿易戰演變成貨幣戰」，他認為黃金是種貨幣，但沒有人需為它擔起償付責任，所以當所有人都在壓低本國匯率以求提高全球競爭力時，黃金將鶴立雞群。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）9日公布數據，截至8月6日當周，避險基金的黃金淨多頭部位增加23%，至285,082口期貨及選擇權，攀抵2016年7月以來最高點。只做多的部位也達三年高點、空頭部位則連續三周下滑。12月紐約黃金期貨上周漲3.5%，收1,508.50美元。

高盛分析師目前把六個月黃金目標價定為1,600美元，花旗也已經預測，金價未來半年到一年內可達到該水準。美銀美林則預估，黃金將在兩年內升至2,000美元，改寫2011年在現貨市場創下的歷史高點1,921.17美元。不過黃金價格可能不會直線上漲，CBOE／Comex黃金波動指數近來觸及2016年12月至今高點，但仍比2011年金價升抵紀錄高點時低一半以上。

投資人似乎認為黃金價格還會繼續漲，因此願意承受波動性。全球黃金ETF持有的黃金已達2013年3月以來最高點。安本標準投資管理的實體黃金ETF，上周規模一舉超越10億美元大關，達10.2億美元，成為美國第三大黃金ETF。

根據彭博資訊調查，交易員及分析師轉為強力看多，69%認為黃金價格將上漲，且沒有人看空，為3月以來首見。美國全球投資者公司（U.S. Global Investors）執行長兼投資長何姆斯（Frank Holmes）表示：「當我們擔心全球通縮，且全球經濟活動放緩，而各國政府競相貶值貨幣以刺激經濟成長，並面對負利率，這正是黃金上漲的原因」。

避險基金大舉押注黃金。路透
避險基金大舉押注黃金。路透
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