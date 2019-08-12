Aramco以750億美元估值取得 Reliance煉油事業20%股權

2019-08-12 14:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）將以750億美元的企業價值，買進印度信實工業（Reliance）石化事業20%股權，展現持續進軍亞洲煉油業的企圖心。