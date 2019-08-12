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Aramco以750億美元估值取得 Reliance煉油事業20%股權

2019-08-12 14:54經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）將以750億美元的企業價值，買進印度信實工業（Reliance）石化事業20%股權，展現持續進軍亞洲煉油業的企圖心。

信實工業董事長 Mukesh Ambani 在年度股東會告訴宣布此交易，這是信實工業有史以來最大的外國投資案，涵蓋信實工業所有的煉油和石化事業，包括位於Jamnagar也是全球最大的煉油廠。Ambani表示，全球最大原油出口商Aramco 也將以長期合約方式每日供應供應70萬桶原油給這座煉油廠。

信實工業位於Jamnagar的煉油廠。路透
信實工業位於Jamnagar的煉油廠。路透
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