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受貿易戰顧慮影響 新加坡元跌至兩年低點

2019-08-12 09:09經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

由於市場憂心談談打打的美中貿易戰會進一步損害新加坡的成長前景，新加坡元今天跌至兩年低位。

新加坡元兌美元一度貶值0.2％至1.3882，為2017年6月以來最低價位。

新加坡國內市場上周五逢國慶日休市，今天也因哈芝節補假休市。

新加坡元跌至兩年低點。路透
新加坡元跌至兩年低點。路透
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