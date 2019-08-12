超萌罪犯！闖宅黑熊見警破牆而出

2019-08-12 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



美國科羅拉多州一隻黑熊闖入民宅，警方到達現場時，牠直接破牆而出，落荒而逃。

科羅拉多州警察表示，這隻黑熊在9日晚間闖入一間民宅，所幸當時民宅無人，沒有人受傷。民宅內垃圾的味道可能是吸引黑熊「犯案」動機。

黑熊在警方到達現場後，破牆而出，留下民宅牆壁破一個大洞。