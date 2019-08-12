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裁員近3萬人 全球投銀今年盛夏很煎熬

2019-08-12 08:32經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

今年4月以來，全球投資銀行近3萬人失去飯碗，反映利率下滑、成交量低迷、加上經營自動化，讓這個行業今夏備受煎熬。

金融時報報導，匯豐控股、巴克萊、法國興業銀行（Societe Generale）、德意志銀行陸續裁員，大部分精簡的人事在歐洲，其中德意志銀行就占了一半。就職位而言，又以交易室縮減得最厲害。

紐約，據紐約勞工局統計，6月大宗商品和證券交易職缺較去年同期減少2%，相當於2,800個職位。

銀行高層正面臨股東要求降低成本並維持獲利的龐大壓力。美國利率自11月開始下滑以來，KBW銀行股指數跌5%，大盤標普500指數則上漲6%。歐洲銀行類股11月以來跌16%，跌到三年來谷底。

各銀行面臨的狀況各不相同 ，但所表露的深層趨勢，不外是愈來愈多債務利息為負，導致銀行業不得不縮減規模。

Berenberg分析師 Andrew Lowe告訴金融時報：「很顯然，投資銀行收入的前景越來越嚴苛，在零或負利率的環境下，投資銀行要賺錢很難。」

單單本月初，巴克萊宣布第2季已裁員3,000人，相當於總人事近4%。

匯豐控股幾天後宣布，資深員工為主近5,000人將離職，滙豐執行長范寧（John Flint）在職約18個月後去職，由祈耀年（Noel Quinn）接任，匯豐（台灣）銀行董事長黃碧娟也個人職涯規劃為由，辭任匯豐（台灣）董事長。

匯豐大舉裁員，連高層自己的位子也坐不穩。路透
匯豐大舉裁員，連高層自己的位子也坐不穩。路透
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