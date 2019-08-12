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今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-12 06:56經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

華為仍擺脫不了美中貿易戰的羈絆。路透
華為仍擺脫不了美中貿易戰的羈絆。路透
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亞股今天看跌，因為美股上周五（9日）又下跌，反映貿易戰疑慮又起。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●亞股看跌 貿易疑慮又起

亞股可能隨美股下跌，因美國總統川普表示美中貿易協議在近期內難以達成，令市場的疑慮升高。由於多數財報已公布，投資人本周將聚焦美中貿易形勢、美債和人民幣匯率。

道瓊工業指數上周五下挫90.75點收26,287.44點，周線收跌0.75%。標普500指數收跌19.44點或0.66%，報2,918.65點，一周來跌0.46%。那斯達克綜合指數跌1%，至7,959.14點，周線下挫0.56%。

亞太多國市場今天休市，有日本、新加坡、印度、馬來西亞、菲律賓、泰國。日圓延續周五漲勢繼續走高，今天早盤升0.1%至105.59。

●川普嗆中 白宮緩頰

川普周五表示，美國正和中國進行貿易談判，但他還沒有準備好與中國達成貿易協議，且原本排定9月進行的磋商可能取消，美國也將繼續禁止與華為的業務往來。消息傳出後，標普500跌幅一度擴大至1.3%。不過，白宮隨後澄清，稱川普所言是指美國「聯邦政府機關」不採購華為產品。

●中國保留火力 以備貿易戰嚴冬之需

面對中美貿易對峙或將演變成全球貨幣大戰的風險，中國決策者如今引而不發，要將貨幣刺激炭火留備嚴冬之需。中國央行周五晚間呼籲「客觀」認識當前經濟面臨的下行壓力，表明仍將繼續實施當前的定向刺激政策。接下來一周將要發布的投資、零售和信貸數據料會使中國經濟增速放緩的勢頭得到進一步的證實。

香港警民連續十個周末爆發衝突，催淚彈汽油彈開花

香港連續十個周末爆發抗議活動，示威者在遍及全市多處地點與警察發生衝突，警員再次施放催淚彈試圖驅散投擲物體和汽油彈的抗議者。香港財政司長陳茂波警言稱，伴隨進出口的減弱和經濟成長的放緩，香港這個亞洲金融中心正在進入一個「非常困難的經濟環境」。

●人民幣下個關卡…7.3

人民幣上周貶破被視為「人行防線」的1美元兌人民幣7元關卡之後，「人民幣下個關卡在哪？」備受市場關注，有分析師認為是人民幣7.2到7.3元，主因如此的貶值幅度，幾乎可抵銷美國9月對約3,000億美元中國輸美產品加徵關稅造成的衝擊，而人民幣續貶，也將對亞幣造成壓力。

百達投信（Pictet）常務執行董事松元浩認為，人民幣將貶值到抵銷美國對中國大陸追加新一輪關稅的水準，也就是人民幣7.3元兌1美元。由於美國新一輪加徵關稅目標占中國對美國總出口額的六成左右，若對這些產品加徵10%關稅，將對中國整體對美出口產生6%的影響，為了抵銷這些影響，大陸可容忍人民幣貶值6%，即貶至7.3元。

人民幣香港

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