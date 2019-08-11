你知道嗎？透過好市多買車 不必討價還價也有好價錢

2019-08-11 23:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



買車可說件勞心勞力的事，就算知道想買的車款，還須決定廠牌、年份等。要透過哪家經銷商購、要買新車還是二手車、要貸款還是現金交易，統統得傷腦筋。

買車前常遇見的頭痛的問題還包括：該如何功課？何種資訊來源值得信任？以及合理的價格為何？

但透過好市多的「好市多汽車計畫」買車，則可以省去很多煩惱。過去五年，共有逾1萬名客戶透過該計畫購車，這項計畫能使消費者研究並評比車輛、規劃每月還款金額、並透過計畫的網頁，或客服中心，從經銷商那取得折扣。

雖然折扣價格依車輛等級、品牌、車款有所不同，但「好市多汽車計畫」的代表透露，平均折價超過1,000美元。而由於該計畫只服務好市多會員，因此好市多會嚴格審經銷商及業務，免得消費者感覺被擺一道，進而怪罪好市多。

以下是透過好市多買車，與透過經銷商買車的不同之處。

●你必須是好市多會員

這理所當然，雖然非會員可透過網站工具評比車輛，但只有會員可以拿到折扣。

●將車輛資訊彙整於一處

買車時最困難之處，就是從何處著手做功課，特別是對平常不閱讀汽車資訊的人，更是如此。「好市多汽車計畫」則將車評、安全評級、財務計算、車輛比較等功能匯集一處。

●你能選擇的經銷商及業務有限

「好市多汽車計畫」資深主管伯格（Rick Borg）說，好市多在據點附近的特定範圍內，每個品牌只與一家間經銷商合作。而在每家合作的經銷商中，只有幾位業務能接好市多客戶的單。

伯格表示，好市多透過價格、消費者滿意度指數、社群媒體評價選定合作的經銷商。業務則需經由顧客滿意度篩選，並在該經銷商須任職至少半年，才能參與好市多的計畫。

●好市多已幫你談好價格

談判汽車價格是件令人卻步的事，特別是在資訊不對等的情況下。經銷商或業務員對車輛庫存、離達標還差幾輛、以及消費者獲得的平均折扣瞭若指掌，而消費者則希望拿到最低價。

伯格說，好市多會綜觀全局、與經銷商講價，會觀察一輛車在全國與當地的售價，以及消費者透過其他折扣能拿到的車價。此外，由於好市多擁有龐大會員群可以引介給經銷商，談價時與單一客人相比，手上握有較多籌碼。

●如果有糾紛 有好市多為你撐腰

從好市多非常大方的退換貨服務可知，該公司會竭盡全力留住會員。買車是件大事，不比採買雜貨，好市多不希望會員買輛要價4萬美元的車，然後後悔。

伯格說，好市多嚴格篩選合作的經銷商，且購車前後都會支援消費者。例如，若消費者交車後發現車上有刮痕，但無法用保固處理，好市多至少可當車主與經銷商間的調解者。伯格說：「我們會維護會員嗎？這是當然的。」